México vs Turquía: Estas son las posibles alineaciones; ¿Javier Aguirre manda al mejor 11?

La Selección Mexicana se enfrenta hoy martes 10 de junio a Turquía, en el último partido de preparación antes de la Copa Oro 2025, por lo que se espera que saque a su mejor 11 inicial para enfrentar a un combinado europeo con talento joven.

En conferencia de prensa, previo al duelo, El Vasco Aguirre adelantó que estarán de titulares Luis Ángel Malagón, Jesús Gallardo y César Montes, quienes se perfilan de igual manera a ser de los nombres usuales en el certamen de la Concacaf.

¡Nos vemos al rato, Incondicionales! 👀



Llegaron los horarios con la calidad que nos trae @PinturasComex. 🎨#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️



*Publicidad para México* pic.twitter.com/pTNSyLkqdE — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 10, 2025

Posible 11 de México vs Turquía

Selección Mexicana: Malagón; Sánchez, Montes, Juarez, Gallardo, Álvarez; Lira, Pineda, Giménez, Jiménez y Vega

Turquía: Altay Bayındir, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Kerem Aktürkoğlu

Carolina del Norte, una sede que nos viene bien! 😎



La Previa en números llega gracias a @adidasMX. 📊#PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/qW7k8a26sZ — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 10, 2025

Javier Aguirre habla previo al duelo

Para el compromiso ante Turquía el entrenador de la Selección Mexicana espera un partido incómodo, pero dio una sorpresa al decir que el marcador poco importa esta noche, ya que lo que quiere ver es a los jugadores de cara a la Copa Oro.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Alberto del Río le pone tremenda golpiza al Hijo del Vikingo y Latin Lover durante conferencia de prensa

“Espero partido incómodo, de rivales de abolengo, de mucha jerarquía y ver los jugadores ideales o el sistema de juego ideal para la Copa de Oro es lo que me interesa, el resultado pasa a segundo término pero obviamente me gustaría ganar pero la preparación de estos dos partidos es para la Copa Oro, si encima sale un jugador que me sorprenda o si encima ganamos pues aún mejor”, comentó el Vasco.

🎙️ Javier Aguirre habla claro antes del duelo ante Turquía: preparación y la meta clara rumbo a la Copa Oro y el Mundial en casa. 🇲🇽



📝 Más detalles: https://t.co/TaOR3cQEH5#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/CculeNlu8i — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 10, 2025

A casi un año del Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, Aguirre reconoce que sus futbolistas deben de entender que al ser anfitriones se tienen que entregar más del 100 por ciento y eso intenta inculcarles.

“Intento por todos los medios inculcarles a mis jugadores lo que significa un Mundial en casa. Es una fiesta nacional. Tenemos la obligación de representar al país con orgullo”, añadió el timonel nacional que vive su tercera etapa al frente del Tricolor y en todas ellas llegando a salvar lo que muchos consideran como un fracaso.

Javier Aguirre quiere intensidad, corregir errores y encontrar a los jugadores ideales ante Turquía. ¡Todo rumbo al Mundial en casa! 🔥#VocesTricolor, presentadas por @ScribeMexico. 🎙️



📝 Más detalles: https://t.co/TaOR3cQ6Rx #PorMéxicoTodo 💚🤍❤️



* Publicidad para México pic.twitter.com/h2Cb0FUaWU — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 10, 2025

Quien también atendió a los medios de comunicación fue Julián Quiñones, delantero de la selección nacional, y reconoció que el gol de Santi Giménez el fin de semana pasado es muy importante para todos.

“Lo importante para la selección es que todos los delanteros están a gran nivel, eso es lo que realmente importa. No importa quien haya tenido más goles, sólo importa que todos estamos en un nivel importante”, dijo.

aar