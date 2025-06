Dani Suárez se sincera; “qué bueno que le di en su madre al otro carro”

El piloto mexicano Daniel Suárez no defraudó a los aficionados en el NASCAR Mexico City Weekend y tras arrancar en el fondo tuvo una remontada legendaria para ganar The Chilango 150, la carrera que marcó el regreso de NASCAR Xfinity Series a la capital mexicana tras 17 años de ausencia.

El regiomontano fue muy claro en conferencia de prensa y aseguro (entre risas) que si no hubiera chocado su auto en la mañana muy posiblemente no hubiera terminado primero, pues los frenos estaban fallando desde el inicio de la calificación.

“Los pilotos de Cup tienen más experiencia, pero no en estos carros y yo tengo más de un año que no corro en estos carros. Creo que esa fue una de las razones por las que choqué y yo creo que los frenos no estaban bien, pero no sabía al cien por ciento qué estaba mal. Todo pasa por algo y Dios me quiere mucho y por algo le di en su madre a ese carro para que pudiéramos tener el otro y ganar la carrera y sino posiblemente me podía dar en mi mais en esta carrera, pero Dios me bendice”, relató.

Some wins just mean more. pic.twitter.com/Hhx1yd1LDC — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) June 14, 2025

Dani Suárez también aseguró que no es fácil correr en México y se dio cuenta cuando en las banderas amarillas, él en los primeros lugares y la gente no paraba de gritar y de alentarlo para que no se dejara rebasar.

“Es la primera vez en mi vida que yo en las banderas amarillas escuchaba a toda la gente gritar como si estuviera a un lado mío y este sentimiento es algo que se me va a quedar toda la vida y el apoyo de toda mi gente, de todo México y de todos los fans me siento demasiado agradecido y muy contento y ya le dije a mi equipo que vamos a celebrar una hora o dos y vamos a darle otra vez”, añadió.

También reconoció que al inicio de la competencia no supo cómo contener las lagrimas, pues “cuando estábamos con el Himno Nacional previo a la carrera no sé qué pasó, pues yo no soy una persona muy sentimental. Se siente muy especial correr aquí y Jimmy Morales me lo dijo hace unos días, ‘Daniel yo sé que eres una persona fría contra todo, pero correr en México es un peso grande’. Hoy me di cuenta de eso y cuando estábamos en la parte delantera me costó trabajo enfocarme en lo que teníamos que hacer porque los gritos y la energía de la gente es increíble y el amor es algo que lo voy a recordar por siempre”.

Crown him the Homecoming King. 👑 pic.twitter.com/QRM4JoDgQi — NASCAR (@NASCAR) June 15, 2025

Posiblemente mucha gente ha dudado en venir este fin de semana al Autódromo Hermanos Rodríguez por su desconocimiento de la NASCAR y Dani Suárez esta consciente de lo mismo, pero resaltó que tras el triunfo de esta tarde existirán muchos que no querrán perderse mañana la carrera.

“Si había mucha gente que estaba en duda si venir mañana yo no creo que hoy van a ir por sus boletos si todavía hay para venir mañana”, y acerca de su familia añadió que “es un sentimiento muy especial y es un gran sentimiento aquí tengo a toda mi familia y hoy pusimos la cereza del pastel y mañana hay otro pastel y hay que darle también”.