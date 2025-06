Flamengo se burla del América tras su victoria sobre Chelsea en el Mundial de Clubes

El Flamengo y la Conmebol siguen haciendo historia en el Mundial de Clubes, es la única confederación que sigue invicta en el torneo internacional. Los de Brasil consiguieron darle la vuelta al partido y vencer al Chelsea por un marcador de 3-1 para lograr su segunda victoria en lo que va de la competencia.

Pero ahí no quedó todo, ya que, el conjunto que dirige Filipe Luís publicó el resultado final en sus redes sociales pero con un cambio un poco particular, porque en lugar de poner el escudo del club londinense pusieron el logo del Club América, pero esta equivocación tiene un porque.

Las Águilas tuvieron la oportunidad de asistir al Mundial de Clubes, sin embargo, terminaron perdiendo el repechaje ante el LAFC y el último boleto para el torneo organizado por la FIFA se lo quedó el conjunto estadounidense, que se encuentra en el mismo grupo que el Chelsea, Flamengo y el Espérance Sportive de Tunis.

BOTAR OS INGLESES NA RODA? DISSO A GENTE ENTENDE! FIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NA PHILADELPHIAAAAAAAAAA!



FLAMENGO 3-1 Am... ih, não! Chelsea!



MAIS 3 PONTOS PRO COLOSSAL CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO NA @FIFACWC! VAAAAAAAAAAAAAAMOS, FLAMENGOOOOOOO!#FimDeJogo pic.twitter.com/3lJhGvOIza — Flamengo (@Flamengo) June 20, 2025

¿Por qué el Flamengo puso el escudo del América en lugar del Chelsea?

Antes de que iniciará el Mundial de Clubes y después de que el LAFC consiguiera el último boleto para el torneo de la FIFA, el Chelsea publicó en sus redes sociales los equipos a los que iba a enfrentar en la fase de grupos.

El conjunto londinense se equivocó y en lugar de poner el escudo del Flamengo de Brasil, pusieron el logo del Club América, informando que el conjunto de Coapa sería su segundo rival en el certamen internacional. Aunque, horas después bajaron la publicación y corrigieron su error.

Sin embargo, esto no le gustó tanto al conjunto brasileño y esperaron hasta ganarle al Chelsea para poder vengarse de la misma manera, ya que, también en la descripción de la publicación pusieron lo siguiente "FLAMENGO 3-1 Am... ¡oh, no! ¡Chelsea!“, haciendo referencia a una equivocación.

Chelsea también puso el escudo del América en una publicación. ı Foto: Captura de Pantalla

América consiguió humillar al Flamengo en la Copa Libertadores

América y Flamengo es una rivalidad que no se ve todos los días, pero hace unos años, cuando los equipos mexicanos aún disputaban la Copa Libertadores, los de Coapa lograron humillar a los brasileños en su propia casa.

En el lejano 2008, el equipo dirigido por Juan Antonio Luna viajó hasta Brasil para enfrentarse ante el Flamengo en la cancha del mítico Estadio Maracaná en busca del pase a los cuartos de final del torneo continental.

Las Águilas tenían todo en su contra, el recinto y la afición rival, sin embargo, con una gran actuación de Salvador Cabañas, quien consiguió un doblete en el partido, y otro gol de Enrique Esqueda, el América logró vencer 3-0 al Flamengo y dar una tremenda sorpresa en la competencia sudamericana.

DCO