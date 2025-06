Pumas no se conforma con Karim Benzema y ya busca el fichaje de un campeón del mundo

Secondo nacionfutbol, i Pumas UNAM avrebbero mostrato interesse per Paulo #Dybala per rafforzare il reparto offensivo. Al momento non si parla di trattativa, ma solo di un sondaggio.



