Francés, goleador y de alto perfil, la super bomba que Pumas prepara para dominar la Liga MX

Los Pumas de la UNAM se preparan para un nuevo torneo de la Liga MX y están un búsqueda de un delantero de alto perfil para que sea el nuevo goleador felino, además que sería un jugador europeo.

De acuerdo con información del periodista Alejandro Gómez, el Club Universidad va por un delantero de Europa, despejando cualquier rumor sobre un supuesto interés en Mauro Icardi y Paulo Dybala, además que este crack haría ver la llegada de Aaron Ramsey como algo menor.

“Los que están diciendo Icardi y Dybala, son argentinos, me dijeron que es europeo, es un 9, goleador de categoría, haría ver, me lo dijo textual mi fuente, haría ver lo de Aaron Ramsey como algo pequeño y habla francés”, dijo Gómez.

El nombre del jugador no fue revelado, pero por las pistas que se dieron la afición de los Pumas rumora que se podría tratar de Alexandre Lacazette, jugador de 34 años de edad quien es francés y uno de los mejores arietes que hay en Europa.

Por el momento no hay más información, pero sin duda la llegada de un jugador de esas condiciones le daría un salto de calidad a los Pumas, que no ganan el título de la Liga MX desde el lejano 2011, además que sus delanteros dejan más dudas que respuestas.

Desde Juan Ignacio Dinenno, quien se metió como uno de los 10 mejores goleadores de Pumas de todos los tiempo, los futbolistas que han llegado como el ‘9′ del club no han rendido, tanto que el último, Rogelio Funes Mori, no entra en planes del club.

Pumas trabaja salidas del equipo

“Se esta trabajando en la salida de Robert Ergas. Funes Mori y Leo Suárez tienen sondeos, pero no van a seguir en el club por decisión de la dirección deportiva y por el propio Efraín Juárez”, revela el periodista César Luis Merlo.

Además, Merlo asegura que los Pumas siguen trabajando en refuerzos y una de las zonas que se verían mejoradas son las bandas, pues buscarán un extremo, recordando que desde la salida de César Huerta no tienen un jugador desequilibrante.

“Lo más cercano hoy para ser el segundo refuerzo del equipo universitario es un extremo. Durante el fin de semana se siguió negociando, no tengo el nombre, pero la negociación va normal, no me atrevo a decir que está muy adelantado, porque Pumas no tiene las billeteras de otros elencos del futbol mexicano”, dijo el reportero.

“Entiendo que durante esta semana ya podríamos ver que esté muy avanzado, esperemos ya con el nombre del jugador, porque no lo tenfo y no les voy a mentir”, agregó.

