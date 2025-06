VIDEO: Kalimba conoce a su hermano perdido en la Fantasticamanía del CMLL y el encuentro es imperdible

Un nuevo ejemplo del multiverso tuvo lugar este viernes luego de que el cantante Kalimba conoció a su doble, el luchador Lio Rush, en la Fantasticamanía del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en la Arena México.

El intérprete de “Tocando Fondo” conoció a su hermano perdido, el estadounidense Lio Rush, quien siempre ha sido comparado con el artista por su parecido físico.

El esperado encuentro entre el cantante y el luchador ocurrió mientras se llevaba a cabo la entrada del equipo del esteta junto con Rocky Romero, Action Andretti y Robbie X, previo a su enfrentamiento contra Magnus, Rugido, Zandokan Jr. y Difunto, cuando el artista apareció de manera sorpresiva.

En redes sociales se hizo viral el video en el que se ve a Kalimba subiendo al ring de la Arena México para saludar de mano a su doble y posteriormente levantar los brazos ante el asombro y la emoción del público.

El encuentro entre el cantante y el luchador generó varias reacciones en las redes sociales, donde varios aficionados calificaron el hecho de surrealista.

Después de la lucha, Lio Rush y Kalimba se tomaron algunas fotos en los vestidores, mismas que fueron compartidas en redes sociales por el exintegrante de OV7.

¿Cómo se concretó el encuentro entre Kalimba y Lio Rush?

Lio Rush quedó intrigado luego de que la afición mexicana gritó “Kalimba, Kalimba” para referirse a él durante el evento de AEW Grand Slam México, esto mientras se realizaba la lucha entre el estadounidense, Máscara Dorada, Hologram y Ricochet.

Fue entonces que en sus redes sociales Lio Rush le preguntó a sus seguidores quién era Kalimba para saber con quién lo estaban comparando.

El propio cantante le respondió a su publicación en su cuenta de X con el mensaje "Just found out I also wrestle“ (Acabo de descubrir que también lucho).

“¡Tocando fondo! Kalimba apareció en el cuadrilátero para saludar a Lio Rush tras la polémica generada tras el #AEWGrandSlamMexico por su gran parecido físico con el integrante de CRU", publicó el CMLL al respecto en sus redes sociales.

¿Cuántos álbumes ha sacado Kalimba como solista?

Kalimba, nacido el 26 de julio de 1982 en la Ciudad de México, fue uno de los integrantes de OV7 entre el 2000 y el 2003, pues posteriormente comenzó su carrera como solista.

“Aerosol” es el nombre de su primer álbum, mismo que salió al mercado en el 2004, y en el que vienen temas como “Tocando Fondo” y “No me quiero enamorar”.

Hasta la fecha, Kalimba ha sacado nueve álbumes, siendo el más reciente de ellos “K20″ en el 2024.

