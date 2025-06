¿Joya de la Liga MX llega al Real Madrid? El guiño que lo acerca a España; “Florentino me dijo...”

Una de las grandes joyas del futbol mexicano y con mayor potencial de la Liga MX, el mediocampista del Pachuca, Elías Montiel, recibió un inesperado halago por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El medio de los Tuzos compartió una interacción que tuvo con Florentino Pérez, el hombre encargado de gestar los fichajes del Real Madrid y quien quedó sorprendido por el nivel mostrado por el jugador mexicano en la pasada Copa Intercontinental.

En la final de aquel torneo se enfrentaron el Madrid ante el Pachuca y Montiel contó cómo fue su encuentro con Florentino: Al pasar saludé a Florentino pero él me detuvo, porque me agarró fuerte la mano y ahí yo me quedé muy sorprendido, no sabía cómo actuar", dijo en entrevista con AS.

“Me dijo que había platicado con varios de sus amigos allí sobre mí, que le habían hablado bien de mí, y que le había gustado mucho cómo había jugado... Que lo que le habían contado de mí no eran mentiras. Me dijo que siguiera así, echándole ganas y creciendo. Yo se lo agradecí”, explicó.

Elías Montiel irrumpió en la final de la Copa Intercontinental como uno de los mejores jugadores del torneo, siendo pieza fundamental en el buen papel que realizó el club mexicano, aunque perdieron la final del torneo ante el Madrid, equipo al que enfrentarán en el Mundial de Clubes 2025.

Sobre volver a medirse con el cuadro merengue y en especial con volver a coincidir con jugadores de la talla de Luka Modric, el mediocampista de los Tuzos indicó que es impresionante poder compartir con ese tipo de futbolistas.

“Es impresionante el estar con estos futbolistas, son leyendas mundiales, te da una motivación enorme. Esos jugadores que veías de chiquito en el FIFA”, comentó.

