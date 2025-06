¿Se cae su fichaje? Diego Valdés no pasó los exámenes médicos con Vélez Sarsfield

El inicio de Diego Valdés como nuevo futbolista de Vélez Sarsfield no tuvo un buen comienzo para el mediocampista chileno, la primera baja sensible del América para el Apertura 2025, luego de que no pasó los exámenes médicos con el equipo argentino.

Medios argentinos reportaron que el exintegrante de las Águilas no superó la primera parte de las pruebas físicas a las que fue sometido, pues los resultados de las mismas arrojaron indicios de problemas físicos.

Reportes desde el país sudamericano indican que, pese a este inconveniente, el fichaje de Diego Valdés con Vélez Sarsfield no estaría en riesgo, pues la directiva y el cuerpo técnico del club tiene altas expectativas en el excampeón con el América.

🚨A Diego Valdés le encontraron una pequeña falla cardiaca en la revisión médica. Luego lo sometieron a exámenes más profundos y salió todo bien. Ya firmó su contrato con Vélez y el lunes se presentará a la pretemporada. pic.twitter.com/vr0cMw0hfH — Gianluca Poggi (@GianluPoggi) June 21, 2025

El conjunto argentino considera a Diego Valdés como su contratación más importante en el segundo semestre del año, por lo que decidió que el originario de Santiago tuviera un segundo examen médico para tener un mejor panorama de su condición.

Aunque no existen reportes que indiquen que actualmente el chileno padezca de alguna lesión, hay preocupación al interior de Vélez Sarsfield por posibles focos rojos que eventualmente compliquen el estado del exjugador del América.

¿Cuántos trofeos ganó Diego Valdés con el América?

El chileno Diego Valdés llegó al América en el Clausura 2022, su primero de siete torneos en la plantilla azulcrema, con la que ganó seis títulos.

El nacido en Santiago estuvo en los tres trofeos del tricampeonato de la Liga MX que los dirigidos por el brasileño André Jardine obtuvieron entre el Apertura 2023 y el Apertura 2024, quedándose a un paso del tetracampeonato al perder la final del Clausura 2025 ante el América.

Pero Diego Valdés también ganó con el América el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup, si bien éste último no es un torneo de carácter oficial.

¿En cuántos equipos ha jugado Diego Valdés?

Vélez Sarsfield será el quinto club en el que milite el chileno Diego Valdés, quien comenzó su carrera con el Audax Italiano de su país en el 2012.

El mediocampista llegó a la Liga MX en el 2016 para reforzar a Monarcas Morelia, donde estuvo hasta el 2018. En el 2019 se incorporó a las filas de Santos Laguna, el tercer equipo de su trayectoria.

Poco después de ser subcampeón de la Liga MX con los de Torreón (Guard1anes 2021), Diego Valdés fue contratado por el América, que en ese entonces era dirigido por el argentino Santiago Solari.

EVG