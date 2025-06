Tremendo zafarrancho se armó entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr.; “soy tu papi”

JAKE PAUL VS JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. FACE-OFF‼️‼️‼️



Who wins?



Jake Paul vs Julio Cesar Chavez Jr. Live exclusively on @daznboxing, Saturday 28th June. Click the link to buy the PPV now! https://t.co/J1G8bIDwMB pic.twitter.com/TtHBoTiUt8