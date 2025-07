América olvida rápidamente a Diego Valdés y ya firmó a su nuevo 10 (VIDEO)

La salida de Diego Valdés dejó un gran hueco en el corazón de los aficionados del América, pues el mediocampista chileno se convirtió en uno de los jugadores más queridos, pero las Águilas ya tienen a su reemplazo y sin duda será un elemento que los hinchas azulcremas recibirán con los brazos abiertos.

El América compartió un video en sus redes en donde presumen a su nuevo ‘10′, que será nada menos que el estadounidense Alejandro Zendejas, quien ahora tendrá el dorsal más especial dentro de una plantilla de futbol y hasta habló sobre lo que representa tener este número.

“No sé en qué momento pasó, pero ahora me toca a mí”, dice Zendejas. “Es muy especial no es un numero cualquiera entonces estoy muy feliz la verdad”, agrega el jugador ex de las Chivas.

Alejandro Zendejas ha sido uno de los jugadores más relevantes del América en los últimos años, pues su entrega y en especial goles lo han puesto como uno de los elementos a seguir, sumado a que ha conectado bien con la parcialidad azulcrema.

“Gente, muchas gracias por el apoyo y espero tener muchas alegrías con ustedes con este número”, indicó el jugador de 27 años de edad nacido en Ciudad Juárez, aunque juega en la Selección de Estados Unidos.

Por su parte, las Águilas señalaron tener la ‘10′ es motivo de orgullo y que se debe de luchar al máximo para representarlo de la mejor manera.

"El 10 no es un número cualquiera, se porta con orgullo y se lucha por representarlo dando el máximo. ¡Que sea bienvenido el nuevo 10! Y a darlo todo en la cancha, Zendejas“, escribió el América con el video en donde presentan al extremo como el nuevo ‘10′.

América estrena nueva piel

América y Zendejas se encuentran estrenando uniforme, pues con la llegada de una nueva marca patrocinadora también se tiene nueva piel, que es un homenaje de la famosa playera que utilizaron las Águilas Africanas en 1994-1995.

La afición del América quedó emocionada y contenta con esta nueva playera, pues en su memoria están los recuerdos de hace 30 años, cuando la lucieron futbolistas como Kalusha Bwalya, Cuauhtémoc Blanco, Joaquín del Olmo, Luis García y François Omam-Biyik.

El equipo de Coapa también presentó su camiseta de visitante, la cual es de color azul y “rinde homenaje a la estética icónica de finales de los 90 y principios de los 2000, reinterpretada en un diseño moderno y dinámico”.

