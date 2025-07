Antonio Pérez revela fuerte anécdota sobre Checo Pérez que pudo arruinar su carrera en la F1 (VIDEO)

Checo Pérez podría ser catalogado como el mejor piloto mexicano de la historia, sin embargo, Antonio Pérez Garibay, su padre, en un podcast reveló una fuerte anécdota que puso en peligro la carrera de jalisciense en la F1.

Toño Pérez platicó que su hijo renunció a seguir compitiendo en los Go Karts cuando tenía 12 años, esto porque decidió ir a un partido de Chivas vs América con el dueño del conjunto de Coapa, aunque estaba compitiendo por ser campeón de la categoría Shifter aquí en México.

“Checo me renuncia a los 12 años a los Go Karts por ir a un partido de Chivas América... Iba a ser campeón de la categoría Shifter, te estoy hablando de todos los sacrificios que me costaban para comprar un Go Kart. Cuando ya va a ser campeón se va a un partido de futbol, le dije ‘pero si te vas, voy a vender los Karts, no va a volver a haber automovilismo en ti’”, comentó Antonio Pérez.

Sin embargo, Antonio Pérez platicó que Checo Pérez lo acompaño a ver a Toño Pérez correr en Inglaterra y ahí fue donde el piloto mexicano decidió volver al automovilismo, aunque, su padre se negó porque su hijo escogió el futbol.

“Me acompaña Checo a ver correr a Toño en Inglaterra y cuando Toño se bajaba del Fórmula Ford, Checo se subía. Entonces me decía Checo en Inglaterra ‘oye papá ¿crees que yo me alcance a medir con Toño en esta categoría?’ ‘no mijo es imposible’ me dice ‘¿Por qué?’ Yo ‘porque tú vas a ser futbolista o sea tú ya no estés pensando en esto lo tuyo es el futbol’, y me dice ‘No sabes que papá sí me gustaría ser piloto’“, expresó el padre de Sergio Pérez.

Después de esa anécdota, Checo Pérez consiguió llegar hasta la Fórmula 1, ser compañero de Max Verstappen, subcampeón del Campeonato de Pilotos y primer lugar en el Campeonato de Constructores con Red Bull.

Esa es la imagen de Checo Pérez con la que me quiero quedar toda la vida ✨ pic.twitter.com/Ng92UQ6LFJ — Samu (@sami_mgal) July 1, 2025

Checo Pérez podría regresar a la Fórmula 1 y Max Verstappen irse de Red Bull

Los rumores continúan en la Fórmula 1 y la temporada 2025 ya se encuentra en su Ecuador, así que las noticias de posibles salidas, llegadas y cambios cada vez son más fuertes en las diez escuderías.

Por un lado, parece que Checo Pérez está cada vez más cerca de firmar con Cadillac y ser el primer piloto de la escudería estadounidense para su debut en 2026.

Por su parte, Max Verstappen tiene un pie dentro y uno fuera de Red Bull, todo indica a que el tetracampeón de la F1 será nuevo volante de la escudería Mercedes.

