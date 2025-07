¿Con los días contados? Santiago Giménez peligraría en el Milan por la llegada de este letal delantero

Santiago Giménez se encuentra concentrado con la Selección Mexicana en la Copa Oro y en medio del torneo de la Concacaf surgieron rumores sobre una posible salida del AC Milan, pues se dice que se estaría trabajando un intercambio.

Reportes de medios europeos señalan que habría un intercambio entre el Milan y la Roma, pues Santi Giménez llegaría a La Loba y el delantero Artem Dovbyk ocuparía el lugar del mexicano en el club rossoneri.

Giménez habló sobre estos rumores, pues asegura que son rumores, además que la idea es que pueda pelear por un puesto titular en este equipo, que es uno de los más grandes de Europa con 7 Champions League.

Milan y Santiago Giménez juegan la final de la Copa Italia ante el Bolonia ı Foto: Instagram de Santiago Giménez

“Creo que se han filtrado muchos rumores de que iba a salir, pero estoy muy bien ahí, he hablado con la directiva, con el cuerpo técnico”, indicó el delantero de la Selección Mexicana.

El exjugador de Cruz Azul señaló: “La idea es que me quede y trataré de mostrar mi mejor versión porque no quiero desaprovechar una oportunidad como esta”.

El exelemento del Feyenoord de los Países Bajos dijo que son rumores y está acostumbrado a tener este tipo de comentarios que lo ponen fuera de su equipo en cada mercado de fichajes.

“Sobre los rumores que salen, yo estoy muy tranquilo, creo que pues ya me acostumbré porque en cada mercado sacan de que me voy a otro lado cuando no es cierto”.

Sobre tener la oportunidad de jugar en un club como el Milan el delantero mexicano señaló que es un sueño.

Santiago Giménez, del Milan, tras anotarle gol al Feyenoord en la Champions ı Foto: AP

“De Milán yo me siento como en casa, estoy viviendo un sueño, le agradezco a Dios que me dé la posibilidad de estar en un equipo tan grande como lo es el Milan”.

Santiago Giménez se encuentra concentrado con la Selección Mexicana que juega la gran final de la Copa Oro 2025 ante Estados Unidos este domingo 6 de julio.

“Incluso ahora en Milan acabo de llegar y ya me tienen en otro lado, entonces creo que ya me acostumbré, estoy muy tranquilo, no me molestan lo más mínimo”, dijo.

