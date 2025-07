Grigor Dimitrov y su tierno gesto de amor a Eiza González se lleva los reflectores en Wimbledon (VIDEO)

El tenista búlgaro Grigor Dimitrov dejó uno de los mejores momentos en Wimbledon al demostrarle su amor a la actriz mexicana Eiza González con un tierno gesto que se hizo viral.

El número 21 en el ranking de la ATP le dedicó a la originaria de la CDMX parte de su triunfo sobre el francés Corentin Moutet en la segunda ronda del torneo que se lleva a cabo en Inglaterra.

Grigor Dimitrov le mandó un beso desde la cancha a Eiza González, quien correspondió al tierno gesto de su novio con otro beso y una serie de aplausos.

🎾💖 Match point! Grigor Dimitrov no solo brilló en la cancha, también derritió corazones al dedicar parte de su triunfo a Eiza González, a quien llamó “su roca” durante el torneo de Wimbledon.



CC: Wimbledon

El tierno gesto de amor del tenista búlgaro a la también cantante mexicana le dio la vuelta al mundo al generar varias reacciones entre los internautas, y hasta el momento es uno de los momentos que se ha llevado los reflectores en Wimbledon.

El apoyo que le dio desde las gradas Eiza González inspiró más a Grigor Dimitrov, quien salió victorioso ante Corentin Moutet, a quien derrotó por parciales de 7-5, 4-6, 7-5 y 7-5.

¿Cuándo comenzó el noviazgo entre Grigor Dimitrov y Eiza González?

Después de varias semanas de rumores, Eiza González confirmó su romance con Grigor Dimitrov el 16 de mayo, justo la fecha en la que el tenista búlgaro cumplió 34 años de edad. La actriz mexicana publicó una serie de fotos junto al deportista.

“Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños! Has restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible. Eres realmente mi persona favorita de todos los tiempos, y no puedo creer que haya tenido la suerte de encontrarte”, fue el mensaje con el que la cantante de 35 años hizo oficial su noviazgo con el tenista.

“Para el hombre más amable y considerado, admiro cada centímetro del ser humano que eres y en el que te estás convirtiendo. No puedo esperar para celebrar muchos, muchos más para siempre. Te amo G”, agregó la reconocida actriz.

Lesión impide a Grigor Dimitrov seguir en Wimbledon

La aventura de Grigor Dimitrov en Wimbledon terminó a causa de una lesión pectoral durante su duelo de octavos de final contra el italiano Jannik Sinner.

El oriundo de Hakovo dominaba el partido e iba 2-0 arriba del nacido en San Candido, pero la lesión le impidió continuar en el juego, lo que derivó en su eliminación de la justa que se lleva a cabo en el All England Club.

Es el quinto torneo consecutivo de Grand Slam en el que Grigor Dimitrov no completa un encuentro, pues también le ocurrió lo mismo en la pasada edición de Wimbledon y en las más recientes del Abierto de Estados Unidos, el Abierto de Australia y Roland Garros, estas dos últimas en el año en curso.

El novio de Eiza González rompió en llanto y se retiró entre lágrimas de la cancha tras no poder continuar en el enfrentamiento ante Jannik Sinner.

