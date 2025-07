¿Quién es Pedro Vite, joya sudamericana que está a nada de fichar con un grande de la Liga MX?

Pedro Vite es uno de los jugadores sudamericanos mejor valorados de la actualidad por su juventud y estaría a nada de fichar con uno de los clubes grandes de la Liga MX.

Con 23 años de edad Pedro Vite es de las grandes joyas de la Selección de Ecuador y del futbol sudamericano, vertical, explosivo y habilidoso, el actual elemento del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer es buscado por los Pumas de la UNAM.

Los Pumas solo han hecho oficial una incorporación de cara al Apertura 2025, la de Aaron Ramsey, pero esperan más fichajes, uno de ellos el extremo ecuatoriano, quien también se puede desarrollar como mediocampista ofensivo.

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, el Club Universidad tiene negociaciones avanzadas con el Vancouver Whitecaps por Pedro Vite, quien dejó buenas sensaciones en la directiva felina en la eliminatoria que enfrentó al club de la MLS y de la Liga MX en la Concachampions.

“La negociación están bastante avanzadas. Me consta que es un jugador que hace tres semanas Pumas estaba negociando en silencio. Es alguien que juega en la Selección de Ecuador y despertó interés de Pumas en la serie ante Vancouver en la Concachampions", dijo Merlo.

El insider, quien ha reportado algunos de los movimientos más importantes del mercado de pases, revela que ve con optimismo la llegada de Vite a los Pumas, que buscan armar un buen equipo para competir en el Apertura 2025 y en la Leagues Cup.

“Es difícil asegurar las cosas, pero hoy le veo buenas perspectivas a que esta negociación se lleve a cabo y fiche por uno de los clubes más populares de México", agrega.

El Club Universidad al mando de Efraín Juárez necesita urgentemente amarrar fichajes, pues aunque llegó Ramsey, la realidad es que han salido más elementos de los que han ingresado y solo se tiene dos negociaciones en curso; la de Pedro Vite y de Álvaro Angulo.

Por Angulo se realizará un intercambio con Independiente por Ignacio Pussetto y no se sabe si habrá dinero involucrado, pero por Pedro Vite se dice que Pumas pondrá al rededor de 4 millones de dólares como oferta al Vancouver Whitecaps.

“Pumas es un club cerrado, para averiguar las cifras, hasta que no se cierra es complicado, es un club que tiene dinero, pero no son Monterrey o Tigres, no es Cruz Azul, yo creo que 3-4 millones es una cifra pagable para Pumas y los cañones estaban apuntados a traer alguien de jerarquía”, indicó Merlo.

