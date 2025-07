América y Xolos tienen un hermoso gesto con unos perritos que están en busca de un hogar (VIDEO)

Antes de iniciar el partido entre el América y los Xolos, ambos equipos junto a la Liga MX realizaron un hermoso gesto con unos perritos que buscan hogar en el protocolo previo y el capitán de cada equipo llevaba un lomito en sus manos.

En las redes sociales del América publicaron unas imágenes donde aparece Álvaro Fidalgo con un perro y pusieron en el post “no todos los héroes llevan capa... algunos usan correa. Junto a albergue San Cristóbal, salimos al campo por quienes necesitan un hogar”, se puede leer en su Instagram.

Cabe recalcar que, también este bonito protocolo fue para conmemorar el día del perro, que será este domingo 20 de julio y durante los partidos del fin de semana podríamos ver a todos los equipos de la Liga MX saliendo con un perrito en los brazos de su respectivo capitán.

América consigue la victoria sobre los Xolos

Después del hermoso protocolo que organizó la Liga MX junto a los perritos que buscan hogar, el partido entre el América y los Xolos dio inició, el cual dejó como resultado la primera victoria del conjunto de Coapa en el Apertura 2025.

Brian Rodríguez anotó un doblete, mientras que, Rodrigo Aguirre se estrenó como goleador de las Águilas en este torneo que apenas va arrancando, de esta forma André Jardine y sus pupilos suman sus primeras tres unidades del certamen.

El encuentro tuvo que ser suspendido por la presencia de una tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, y alrededor de 30 minutos después, las acciones se reanudaron para que los azulcremas lograran la victoria.

¿Cuándo inicia la Jornada 2 del Apertura 2025?

Después del inició del certamen con el empate del América con Juárez, la victoria de Xolos sobre Querétaro o la goleada de Santos a Pumas, los equipos ya se preparan para afrontar la segunda fecha del certamen.

La actividad inició con el partido entre las Águilas y los de Tijuana y el encuentro entre Santos y Toluca, pero será hasta el fin de semana que se disputen los encuentros restantes.

Todo iniciará el viernes 18 de julio con tres encuentros, Necaxa vs Querétaro, San Luis vs Monterrey y Mazatlán vs Puebla, para el sábado 19 tendremos los compromisos de Tigres vs Juárez, León vs Chivas y Atlas vs Cruz Azul y el domingo Pumas vs Pachuca cerrará la segunda fecha del certamen.

