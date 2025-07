Keylor Navas encara a un aficionado de Newell’s que lo agrede por fichar con los Pumas (VIDEO)

Luego de muchas semanas de incertidumbre, se destrabó la negociación de Pumas y Keylor Navas, pues el portero de Costa Rica será nuevo jugador felino, pero la forma en la que presionó su salida no cayó bien en los aficionados de Newell’s Old Boys e incluso un hincha lo encaró directamente por su fichaje con el cuadro mexicano.

En el más reciente partido del Club Atlético Newell’s Old Boys, el portero centroamericano estaba calentando, pero se sabía que no iba a salir ni a la banca, por lo que durante la entrada en calor un aficionado de La Lepra le empezó a gritar de cosas a Keylor Navas.

😳🔥 Hostil ambiente para Keylor Navas en el calentamiento



Un aficionado encaró al portero en la previa del Newell's vs. Banfield ❌



🗣️ "PEDÍ DISCULPAS" pic.twitter.com/itsrJ3kt1b — Futbol Picante (@futpicante) July 21, 2025

“¡Pedí disculpas, Keylor! ¡Pedí disculpas que estás jugando en Newell’s! ¡No te confundas, la c… de tu hermana! ¡No estás en Costa Rica, no te confundas que estás en Newell’s!”, le gritó un hincha leproso a Navas, quien caminó hacia la persona y comentó: “Lo sé, lo sé…”, gritó el aficionado de Newell’s.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Bryan Mbeumo ficha por el Manchester United procedente del Brentford

La afición de La Lepra está muy molesta con Keylor Navas, e incluso periodistas argentinos como Gastón Edul, pues consideran que el actuar del portero tico no fue el correcto, ya que presionó a la directiva de Newell’s para su salida y lo hizo dejando de jugar, pues en la primera y segunda fecha del campeonato argentino no atajó e incluso en el duelo más reciente ante Banfield no estuvo en la banca por decisión técnica.

“Keylor Navas, de alguna manera, por más que sea buena persona, que sea profesional, un tipo sumamente prestigioso, que ganó miles de trofeos y miles de Champions, le está faltando al respeto a Newell’s, por algo hoy Cristian Fabbiani lo sacó del banco de suplentes, para que no ocupe un lugar y cuando Navas firmó con Newell’s le dio lugar, le dio continuidad, para mí los contratos están para cumplirse y si firmó por o tres años tienen que hacerse valer Newell’s. Para mí está mal lo que está haciendo Navas con Newell’s”, dijo Edul, reportero argentino.

Los Pumas ya tendrán a su nuevo portero, luego de semanas en donde no podrían concretar el fichaje y en donde tuvieron que confiar en la cantera, aunque los jugadores jóvenes no pudieron destacar.

“Keylor se va a ir a Pumas. La negociación se ha cerrado, poco menos de dos millones de dólares para este acuerdo con Newell’s Old Boys, Keylor va a ser el nuevo portero de Pumas, otra oportunidad para él. No ha sido una negociación fácil en los últimos días, pero lo ha facilitado mucho el jugador que ha querido irse a Pumas, entonces está todo firmado”, dice Fabrizio Romano sobre el fichaje de Pumas.

aar