Hermano de Rodrigo Parra llama “pobres y jodidos” a las personas que le tiran al joven arquero de Pumas

Rodrigo Parra no tuvo un buen inicio en el máximo circuito del futbol mexicano al sufrir dos derrotas y tener tres terribles errores bajo los tres palos. Sin embargo, su hermano, Hugo Parra realizó comentarios muy fuera de lugar en un video que muestra sus estadísticas en las fuerzas básicas de Cruz Azul y Pumas.

Las palabras de Hugo Parra fueron las siguientes: “Pon también la sub 17 o esa no te conviene”, a este comentario un internauta le respondió “allá también la anda crom*** para poder jugar, porque si fueron campeones no fue por el tronco de tu hermano. Preferible jugar sin portero”.

Además, otra persona expresó “que esperaban si lo metieron a puro billetazo, dile que sea hombrecito”, a todo esto el hermano de Rodrigo Parra respondió que “no es mi culpa que ustedes sean pobres y jodidos. Luego les aventamos unos panes para que no se mueran de hambre”.

La familia de Rodrigo Parra, arquero de los Pumas, muy muy ubicada y con ánimos de dejar mejor parado al muchacho con la afición. pic.twitter.com/q73uALBSWj — Pambol Azteca 🇲🇽 (@Pambol_Azteca) July 24, 2025

Rodrigo Parra tuvo que ser debutado por necesidad de Pumas

Rodrigo Parra recibió la oportunidad de debutar con Pumas en la Liga MX, pero no fue de la mejor manera, ya que, tuvo que entrar a jugar porque el Club Universidad tenía problemas con sus guardametas en el inicio del torneo.

La primera problemática fue la inesperada salida de Alex Padilla del equipo, porque regresó a España para reportar con el Athletic Club de Bilbao, mientras que, el segundo problema fue la lesión de Pablo Lara en el torneo Maurice Revello con la Selección Mexicana.

Es por eso que, Parra tuvo que entrar al desquite en el arco de los auriazules, pero de la peor forma, porque el joven portero de 17 años sufrió dos derrotas y tres errores que le costaron goles en contra a los Pumas.

Gracias a Rodrigo Parra los partidos de Pumas ya no son aburridos. Dejen de criticarlo. pic.twitter.com/Yh7TjcPwxf — Tipster Mexicano (@tipstermexicano) July 20, 2025

Rodrigo Parra fue campeón Sub-17 con Pumas

Antes de vivir su primera experiencia en el máximo circuito del futbol mexicano, Rodrigo Parra jugó una temporada con la Sub-17 de los Pumas.

Los juveniles del Club Universidad se enfrentaron ante Santos Laguna en la gran final, en el partido de ida en el Estadio Olímpico Universitario lograron llevarse la victoria por un marcador de 2-1.

Para el encuentro de vuelta, el cual se llevó a cabo en el Estadio TSM de Torreón, los auriazules y los laguneros empataron a ceros después de 90 minutos y el conjunto Sub-17 de los Pumas se proclamó campeón del Clausura 2025 de la Liga MX.

