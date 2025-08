Alexia Putellas revela que está en contra de comentarios machistas; “Da igual si eres hombre o mujer” (VIDEO)

Alexia Putellas, jugadora del Futbol Club Barcelona, viajó a la Ciudad de México después de disputar la final de la Eurocopa Femenil 2025 para asistir a la inauguración de la restauración de la cancha principal del Deportivo Reynosa, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

La campeona del mundo dio una conferencia de prensa antes del corte de listón, donde fue cuestionada sobre los comentarios que Javier ‘Chicharito’ Hernández realizó hace unas semanas en sus redes sociales. Su respuesta fue que no sabía de dónde salían esos comentarios, pero que daba igual si fueras hombre o mujer, puedes hacer lo que quieras.

“La verdad que evidentemente no estoy de acuerdo en esa frase. No sé muy bien de dónde sale, pero claramente no estoy de acuerdo. Da igual si eres hombre o mujer, tú eres libre, puedes elegir lo que realmente te guste, lo que realmente te haga sentir cómoda y eres completamente capaz de pelear por él”, comentó la ganadora del Balón de Oro Femenino.

Alexia Putellas fue cuestionada sobre los comentarios del Chicharito Hernández y esto fue lo que respondió al respecto. 🤔



¿Comentarios?🧐#alexiaputellas #chicharitohernández pic.twitter.com/U5HAa1AeQV — Diego Chávez (@Diegocod23) August 2, 2025

Alexia Putellas traerá su Fundación Eleven a México

Durante la misma conferencia de prensa, Alexia Putellas dio a conocer que su Fundación Eleven tendrá una sede en México, en la misma cancha que inauguró esta mañana en la alcaldía Azcapotzalco.

Este proyecto comandado por la futbolista española ayuda a niñas de entre 6 y 18 años de comunidades vulnerables a seguir creciendo mediante el futbol, así que las que estén interesadas tendrán la oportunidad de entrar al equipo que se formará en México.

Este gran trabajo por parte de Alexia Putellas inició en España, para ser más exacto en la ciudad donde reside la futbolista, Barcelona, donde se creó la primera sede de la Fundación Eleven, que empodera a las mujeres para que el balompié femenil siga creciendo en el mundo.

▶️#VIDEO | ¡ALEXIA PUTELLAS TRAE SU FUNDACIÓN A MÉXICO!🤯

Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona, explica que su fundación Eleven tendrá una sede en México para apoyar a las niñas que quieran jugar futbol



📹: @Diegocod23 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/14ZJc5X74A — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 1, 2025

Así nació la Fundación Eleven de Alexia Putellas

Alexia Putellas explicó cómo nació la idea de crear la Fundación Eleven, la cual está enfocada para niñas entre 6 y 18 años de comunidades vulnerables y poderles ayudar por medio del deporte.

“El momento en que yo me lesioné de gravedad en la rodilla, cuando me hicieron los ligamentos cruzados, fue un momento de repente para estudiar profesional por completo. A veces de estar jugando finales, compitiendo al más alto nivel, a tener que aprender a andar de nuevo y es un proceso muy largo y sí que con mi familia teníamos pensado o teníamos esa inquietud de las niñas, de las faltas de oportunidades, sobre todo en entornos más vulnerables, y ahí fue cuando empezamos a darle forma”, comentó Putellas.

La futbolista española dijo: “Puedo decir que ese momento, en el momento que yo me lesioné, que seguramente fue el peor momento que he vivido en mi vida profesional, pues ha salido algo muy bonito, muy positivo y que a día de hoy nos tiene a todos supermotivados en seguir creciendo”.

DCO