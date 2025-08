Randal Willars consigue la medalla de bronce en el cierre del Campeonato Mundial de Singapur 2025

Randal Willars consiguió pasar las preliminares y las semifinales en la prueba reina de los clavados, para quedarse con el tercer puesto desde la plataforma de 10 metros al sumar 511.95 puntos en sus seis intentos.

El mexicano cerró la participación de la delegación mexicana en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 dándole una presea de bronce a su país y dejando a México en el décimo segundo lugar con ocho medallas, una de oro, cuatro de plata y tres de tercer lugar.

Por primera vez desde 1986, el podio de la plataforma de 10 metros no tuvo a ningún clavadista chino y los países que vieron su bandera en el cierre del Campeonato Mundial fueron: Australia, Ucrania y México.

En una emocionante batalla desde la plataforma 10m, Randal Willars le da a México el bronce en la prueba reina de los clavados con 511.95 pts en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025.#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/vGXmy7S57y — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 3, 2025

El mejor intento por parte del atleta mexicano fue su sexto intento, en el cual ejecutó un clavado 109B con el que consiguió 98.40 puntos para sumar 511.95 unidades; se quedó con la medalla de bronce y dejó a los dos deportistas chinos, Zifeng Zhu y Renjie Zhao, en el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

La medalla de oro se la llevó el clavadista australiano Cassiel.Rousseau al sumar 534.80 unidades en la competencia, mientras que el segundo escalón del podio fue para el ucraniano Oleksii Sereda, quien sumó 515.20 puntos en sus seis intentos.

Esta medalla significó la primera para Willars en un Campeonato Mundial de forma individual y comentó que los resultados de sus compañeros lo incitaron a subirse al podio en prueba desde la plataforma de 10 metros.

“Es mi primer medalla mundial individual y eso para mí me deja muy contento... El cerrar de esa manera me deja con más ganas de seguir mejorando. Fue en la prueba que más me gusta y que quiero seguir obteniendo resultados. Los resultados crean cierta expectativa para decir ‘quiero mi medalla’, no es presión, pero no te quieres quedar atrás”, expresó el mexicano.

¡¡Bronce 🥉 para #RandalWillars con el salto más difícil de la competencia!!



Randal subió el podio en la plataforma de 10m en el Mundial de #clavados en una final donde los chinos ni siquiera terminaron en el podio por el alto nivel de la competencia. pic.twitter.com/PeDz5cZZdB — DOlimpus (@DOlimpus) August 3, 2025

México culmina el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 con 8 medallas

La delegación mexicana, tanto de clavadistas como de nadadores artísticos, consiguieron ocho medallas a lo largo del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, la primera cayó gracias a Diego Villalobos, quien se colgó la presea de bronce con su rutina técnica.

Días después, los clavadistas aztecas iniciaron su participación y consiguieron las otras siete preseas, la primera fue en la prueba por equipos mixtos en el trampolín de 3 y plataforma de 10 metros, con un equipo conformado por: Randal Willars, Osmar Olvera, Alejandra Estudillo y Zyanya Parra.

Lía y Mía Cueva se quedaron con el tercer puesto en la prueba de clavados sincronizados en el trampolín de 3 metros, después, Alejandra Estudillo y Gaby Agúndez se llevaron la plata desde los 10 metros sincronizados. Osmar Olvera fue el mexicano más laureado con cuatro medallas, tres de plata y una de oro.

