Claudio Cerón, medallista Panamericano, sufre robo por sujetos armados en Mineral del Chico (VIDEO)

El atleta mexicano de alto rendimiento y medallista Panamericano, Claudio Cerón Moedano, sufrió un robo por un grupo de sujetos armados en Mineral del Chico, Hidalgo. El ciclista fue despojado de varias de sus bicicletas, una de ellas con valor de más de 100 mil pesos.

Fue en sus redes sociales en donde el atleta nacional denunció los hechos ocurridos en el sendero Balam, que es conocido por ser un tramo ocupado por ciclistas y turistas en el Parque Nacional El Chico.

“Mi gente, estoy muy enojado, me acaban de bajar con pistola en el camino ancho del Balam (...) Venía con Carlos y con Chava, dos amigos”, relató Cerón en un video publicado en Instagram, además, aseguró que debía haber patrullas en la zona, pero no veía a nadie.

Claudio Cerón Moedano iba en compañía de dos amigos, y atletas, al momento del atraco. Los sujetos armados les quitaron una bicicleta Specialized Enduro S-Works, Salsa Cassidy y Santa Cruz Megatower cc, que es para la montaña y tiene valor de 100 mil a 300 mil pesos.

“Ya hablé según para que llamen a las patrullas y no sé qué, yo no veo a nadie. Y pues se llevaron las bicis (...) armados, se supone que esta es una zona protegida. Hay patrullas arriba en La Peña y yo no entiendo. ¿Cómo puede pasar esto?”, agregó.

Claudio Cerón es un ciclista de alto rendimiento, quien ha representado a México a nivel internacional, como en 2021, cuando fue al Campeonato Panamericano de Downhill en Brasil, donde obtuvo el tercer lugar.

En otra declaración, el ciclista, quien ha participado en la Red Bull Guanajuato Cuesta Abajo, comentó que esta situación ya había ocurrido. “Volvemos a lo mismo, la verdad estoy muy molesto”.

Sobre la llamada que se realizó a los servicios de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó a través de un comunicado oficial que los elementos del mando coordinado de Mineral del Chico y de la Policía Turística atendieron al llamado que se hizo al 911.

Se reportó que el robo a las bicicletas pasó mientras los perjudicados iban por el camino a Peña del Cuervo, dentro del Parque Nacional El Chico. Los ciclistas fueron contactados por los agentes y se les brindaron detalles para empezar el operativo de búsqueda y localización.

No obstante, la SSPH informó que la administración de Peña del Cuervo no concedió el ingreso de elementos estatales o municipales al parque, pues cuentan con personal propio para la vigilancia y control de acceso en la zona protegida.

Para terminar, la SSPH asegura que seguirá realizando operativos de búsqueda.

aar