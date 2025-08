Paola Espinosa fue obligada a andar con un deportista; Iván García, su esposo, relata la dramática historia

Una de las parejas de deportistas más reconocidas de México es la de Iván García y Paola Espinosa, pero su relación ha tenido de todo tipo de polémicas, una de las más recientes compartidas por el propio clavadista, quien reveló que a Espinosa la obligaba a mantener un noviazgo con otro clavadista.

En el podcast La Capitana, conducido por Sandra de la Vega, el Pollo García confesó que su relación con Paola Espinosa enfrentó grandes obstáculos, como presiones dentro del equipo nacional de clavados.

“La obligaban a estar en una relación con un compañero para que no se deprimiera y pudiera seguir entrenando... pasamos un momento complicado, hubo muchos enojos”, dijo el exclavadista mexicano.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Nelson Deossa es presentado en el Betis y Monterrey se embolsa una cifra récord

Iván García, medallista olímpico para México en los Juegos Olímpicos Londres 2012, reveló que Paola le contaba que había ocasiones que no entrenaba, pues la entrenadora de ese momento la obligaba a regresar con el otro atleta involucrado.

“Me decía: ‘no entrené hoy, llegué a la alberca y me agarró mi entrenadora con el otro involucrado, y todo el día me estuvieron obligando a regresar con él. No me dejaron entrenar’”, dijo el Pollo.

El atleta originario de Guadalajara, Jalisco, aclaró que su relación con Paola Espinosa cambió una vez que finalizaron los Juegos Olímpicos de Río 2016, pues el puesto de la clavadista ya no corría peligro y pudo por fin empezar a estar con ella.

“Cuando se acabaron los Juegos y vi que ya no estaba en peligro, le di un beso y le dije: ‘vente conmigo’”, dijo Ivan García, quien no mencionó el nombre de la persona involucrada, pero todo apunta a ser Rommel Pacheco.

Pacheco, ahora director de la CONADE, y Espinosa tuvieron una relación de 13 años y el punto más conocido de su unión fue un compromiso previo a Londres 2012, sin embargo, la pareja nunca pisó el altar.

aar