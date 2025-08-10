Crystal Palace vence al Liverpool y gana por primera vez la Community Shield

El Crystal Palace ganó el Community Shield al vencer al Liverpool, campeón de la Premier League, en una tanda de penales en Wembley, logrando su primer corona de esta competencia y la segunda en su historia en un lapso de tres meses.

El partido que marca el comienzo de la campaña de la máxima categoría inglesa terminó 2-2 después de 90 minutos, luego de que el Palace, ganador de la Copa FA, empatara dos veces contra Liverpool antes de ganar la tanda de penales 3-2.

CRYSTAL PALACE ARE THE 2025 COMMUNITY SHIELD WINNERS ❤️💙 pic.twitter.com/dXhwOVGbSZ — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025

El portero de Palace, Dean Henderson, detuvo dos penales y Mohamed Salah disparó por encima del travesaño en otro antes de que Justin Devenny convirtiera el penal decisivo hacia la esquina superior.

TE RECOMENDAMOS: Otros deportes Laura Burgos gana oro en Muay Thai en los World Games Chengdu 2025 tras vencer a Martina Kierczynska

Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, los nuevos fichajes de Liverpool, pusieron al club de Merseyside dos veces por delante a los cuatro y 21 minutos. Pero Palace respondió con los penales de Jean-Philippe Mateta al 17 y disparo a corta distancia de Ismaila Sarr al 77.

aar