¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido PSG vs Tottenham de la Supercopa de Europa?

El Bluenergy Stadium de Udine, Italia, es la sede del cotejo entre PSG y Tottenham, que miden fuerzas en busca del trofeo de la Supercopa de Europa, el cual nunca han ganado.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega a este juego con sed de revancha luego de que perdió la final del Mundial de Clubes a manos de otro club inglés, el Chelsea.

Sin embargo, por su condición de actual campeón de la Champions League, el PSG luce como favorito en la Supercopa de Europa ante un Tottenham que disputa el trofeo por haberse coronado en la Europa League.

¿Dónde ver en vivo el PSG vs Tottenham de la Supercopa de Europa?

El partido entre PSG y Tottenham por el título de la Supercopa de Europa comienza a las 13:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por las señales de TNT Sports, Max, Caliente TV y Tubi.

Fecha: Miércoles 13 de agosto

Hora: 13:00

Estadio: Bluenergy

Transmisión: TNT Sports, Max, Caliente TV y Tubi

Posibles alineaciones del PSG vs Tottenham

PSG: Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

TOTTENHAM: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence, Rodrigo Bentancur, João Palhinha, Pape Matar Sarr, Brennan Johnson, Mohammed Kudus y Richarlison.

Gianluigi Donnaruma anuncia su salida del PSG

Horas después de que fue excluido de la convocatoria del Paris Saint-Germain para la final de la Supercopa de Europa contra Tottenham, el portero italiano Gianluigi Donnarumma publicó un mensaje diciendo que dejará el club.

El PSG anunció a su equipo para el partido, que se disputará en Udine, Italia. El portero Lucas Chevalier, recientemente adquirido de Lille por algo más de 40 millones de euros (46,44 millones de dólares), fue convocado junto con el arquero suplente Matvei Safonov.

Se esperaba que la llegada de Chevalier abriera la puerta para la salida de Gianluigi Donnarumma, ya que era poco probable que el internacional italiano de 26 años aceptara ser el segundo si el entrenador Luis Enrique así lo decidiera.

Posteriormente, Donnarumma publicó un mensaje en italiano, inglés y francés en su cuenta de Instagram diciendo que efectivamente había sido forzado a salir.

“Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo ser parte del grupo y contribuir al éxito del equipo”, escribió. ”Estoy decepcionado y desalentado”, agregó.

El cancerbero italiano también se despidió de los aficionados del PSG antes de la nueva temporada “Espero tener la oportunidad de mirar a los aficionados en el Parque de los Príncipes a los ojos una vez más y despedirme como se debe”, dijo Donnarumma. “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir en casa”, ahondó.

