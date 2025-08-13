PSG gana su primera Supercopa de Europa tras vencer al Tottenham en penaltis

PSG y Tottenham definieron al campeón de la Supercopa de Europa en serie de penaltis tras un vibrante 2-2.

Con drama de por medio y en serie de penaltis, el PSG se proclamó campeón de la Supercopa de Europa a costa del Tottenham después de conseguir un vibrante y agónico empate 2-2 en tiempo reglamentario en Udine, Italia.

El defensa neerlandés Micky van de Ven abrió el marcador en el duelo efectuado en el Bluenergy Stadium al minuto 39 al aprovechar un rebote en el área para poner al frente a los Spurs.

El argentino Cristian Romero aumentó la ventaja para el Tottenham en los primeros instantes del complemento, cuando abatió a Lucas Chevalier con un remate de cabeza al 48′, en una acción en la que el nuevo portero de los parisinos no atacó de manera correcta el balón.

Bradley Barcola había recortado distancias para el PSG al minuto 66 en un contrarremate en el área. Pero el gol fue anulado por posición adelantada del español Fabián Ruiz.

Ousmane Dembélé perdonó al Tottenham al minuto 71 con un disparo raso de derecha de primera intención, en una acción dentro del área que pintaba para mucho más.

El PSG llegó a este encuentro con la espina que le dejó la derrota a manos del Chelsea en la final del Mundial de Clubes. Los dirigidos por Luis Enrique también se presentaron al duelo en Udine con el el objetivo de ser el primer club francés en la historia en conquistar la Supercopa de Europa.

Les Rouge et Bleu no dejaron de insistir y el delantero portugués Gonçalo Ramos ingresó en lugar de Désiré Doué al minuto 77.

El surcoreano Lee Kang-in le puso emoción al cierre de partido al meter de vuelta al mismo al PSG con un zapatazo de zurda por abajo que dejó sin oportunidad a Guglielmo Vicario al minuto 85.

El lusitano Gonçalo Ramos emparejó el cotejo en la compensación con un remate de cabeza en el área al minuto 94 tras un centro de Ousmane Dembélé, en una clara recompensa al esfuerzo de los dirigidos por Luis Enrique, para forzar la tanda de penaltis.

En la definición desde los 11 pasos fue más certero el conjunto francés, que anotó cuatro de sus cinco disparos para imponerse 4-3 a los Spurs.

EVG