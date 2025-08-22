Charlyn Corral recibe fuerte patada de Mapi León y sale del partido con la cara llena de sangre (VIDEO)

Lo que era un partido amistoso entre las estrellas de la Liga MX Femenil y el Barcelona pasó a ser una tragedia para Charlyn Corral, quien recibió una terrible falta cerca del medio campo y terminó con la cara llena de sangre después del impacto de su rival.

La delantera mexicana disputó un balón con Mapi León en el campo de la Liga MX. Corral ganó por aire, pero la defensa española perdió el control y cayó al césped; lamentablemente, en su caída levantó de más el pie y terminó impactando la cara de Charlyn Corral con el talón del zapato.

La jugadora del Pachuca Femenil se tiró en el campo de juego y se llevó las manos a la cara; Mapi León se levantó enseguida para ver cómo se encontraba su rival, pero cuando le quitaron las palmas del rostro, las cámaras captaron la sangre que comenzó a salir de la frente de la ariete mexicana.

Charlyn Corral sale del partido en el carrito de las desgracias

Después de recibir el terrible impacto del zapato de Mapi León en la cara, la defensa española le avisó a la árbitra y la silbante pidió el ingreso de las asistencias médicas de inmediato para que ayudaran a Charlyn Corral con el sangrado que tenía.

La falta que fue cerca del medio campo se dio alrededor del minuto 13 del primer tiempo. Mientras la delantera mexicana fue atendida y vendada por los médicos, transcurrieron cuatro minutos antes de que llegara el carrito de las desgracias y tuviera que salir del partido.

Afortunadamente, cuando la primera parte estaba llegando a su fin, en la transmisión del partido informaron que Charlyn Corral se encontraba estable, pero que sería trasladada a un hospital para revisar la herida que sufrió en el choque con el pie de Mapi León.

Dramática imagen de Charlyn Corral.



No había necesidad de la segunda patada de Mapi. ❌ pic.twitter.com/UrbvkSHGDp — Ángel Sánchez (@AngelSG_MX) August 23, 2025

La afición pedía la tarjeta roja a Mapi León por la falta a Charlyn Corral

Mapi León levantó el pie de más hacia la cara de Charlyn Corral y terminó abriéndole la cara, una terrible imagen en el partido entre las estrellas de la Liga MX y el Barcelona, pero la afición mostró su descontento con la jugadora española.

Después de que la delantera mexicana fue atendida en el campo de juego, los fanáticos que se dieron cita en el Estadio Universitario comenzaron a apretar a la árbitra para que le mostrara el cartón de expulsión a León.

Sin embargo, la acción quedó en eso y la defensa del conjunto español continuó en el césped del Universitario jugando el partido ante las mejores jugadoras de la Liga MX Femenil.

DCO