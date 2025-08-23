Mundial de futbol 2026 ya tiene fecha de sorteo y sede

El presidente de EU, Donald Trump, y el líder de la FIFA, Gianni Infantino, ayer.

El presidente Donald Trump afirmó que el sorteo para la Copa Mundial 2026 se llevará a cabo el cinco de diciembre en el Kennedy Center en Washington, y no descartó que él mismo pueda supervisar el evento. “Es el evento más grande, probablemente el más grande en deportes, supongo”, dijo Trump, quien hizo el anuncio durante un evento en la Oficina Oval junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el vicepresidente JD Vance.

Estados Unidos coorganiza el torneo el próximo año con Canadá y México, que por primera vez contará con 48 equipos nacionales en lugar de 32. El sorteo en el Kennedy Center determinará los grupos de la Copa Mundial y los partidos que cada equipo jugará en la ronda inicial.

El Tip: La Copa mundial inicia el 11 de junio en el Estadio Azteca de CDMX y termina el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Cuando se le preguntó si sería él quien saque los nombres de los equipos, Trump no respondió directamente, pero dejó la decisión a Infantino, diciendo que “era el jefe”. Infantino indicó que discutirían el asunto más a fondo.

Trump tomó el control del Kennedy Center y se instaló como presidente, reemplazando a la junta de fideicomisarios con leales. También insinuó que le gustaría ver el lugar renombrado como el Centro Trump/Kennedy.

Cuando se le preguntó sobre los aficionados en el extranjero que intentarán obtener una Visa estadounidenses para asistir al Mundial Trump inicialmente dijo que el proceso sería sencillo, pero luego añadió: “Ciertos países van a ser muy fáciles, y otros países van a ser un poco más difíciles”.

Infantino también llevó el trofeo de la Copa Mundial a la Oficina Oval y Trump posó con él. Una superstición casi tan antigua como la propia Copa Mundial afirma que los jugadores de los equipos nacionales de todo el mundo creen que tocar el trofeo antes de que su equipo gane el torneo en el campo trae mala suerte.