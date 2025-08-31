Pato O’Ward abandona en Nashville; tiene terrible choque en la última carrera de la IndyCar

Aunque ya es subcampeón de la actual temporada, el piloto mexicano Pato O’Ward no tuvo el mejor cierre de año, ya que tuvo que abandonar la carrera en Nashville por una pinchazo en una de sus llantas, que a su vez provocó que se impactara contra el muro.

Después de liderar la mitad de la carrera, llegó el accidente que dejó al regiomontano sin opción para seguir compitiendo. Tras salir de la pista aseguró que estaba bien, pero decepcionado por la manera en la que terminó la campaña.

PATO O'WARD IS OUT AT NASHVILLE 😞 pic.twitter.com/3IgDWVgbUw — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 31, 2025

“Es uno de los peores sentimientos, me siento mal por el equipo porque veníamos haciendo todo bien. Es una lástima terminar así”, comentó O’Ward, quien era el favorito para ganar en el Nashville Superspeedway.

Pato O’Ward había ganado la última pole position de la temporada para salir con todo por la victoria en el ovalo. El mexicano ganó su primera pole en Nashville, la segunda de la campaña y la séptima en IndyCar.

Pato ya era subcampeón de IndyCar

En una temporada complicada, el piloto mexicano Pato O’Ward se convirtió en subcampeón de IndyCar Series 2025, igualando el mejor resultado de un volante azteca en esta categoría el deporte motor, pues Adrián Fernández lo logró hace 25 años, con su segundo lugar en CART 2000.

Pato O'Ward 🆚 Alex Palou



What a battle for the lead on the restart! pic.twitter.com/F2PS6OEllB — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 31, 2025

Pese a que muchas veces su escudería no estuvo a la misma altura, Pato O’Ward tuvo una gran campaña y por primera vez en su carrera pasó los 500 puntos (505 y pueden ser más). El nacido en Monterrey ya no puede ser alcanzado cuando resta una fecha por Scott Dixon, quien es su más cercano perseguidor.

La mejor temporada para el volante de 26 años había sido 2021, cuando sumó 487 unidades y terminó tercero. Su progresión lo ha puesto desde hace años como una de las cartas fuertes de la IndyCar y lo que sigue para el azteca es por fin capturar el título, así como ganar la codiciada Indy 500.

Pato convive con Brandon Moreno

Brandon Moreno peleador de la UFC, está en Nashville apoyando a Pato O'ward! 🔥🇲🇽#MusicCityGP #Indycarpic.twitter.com/CUB7Em1GWu — 𝗔utoracing (@autoracing365) August 30, 2025

El piloto de IndyCar se le vio con otra de las grandes figuras del deporte mexicano de la actualidad, pues fue visto con el peleador de MMA y excampeón de UFC, Brandon Moreno.

Moreno estuvo en Nashville apoyando a O’Ward, incluso compartieron un video en donde dicen que van a manejar un poco por la ciudad de Tennessee.

Brandon Moreno se encuentra a las puertas de una nueva pelea en UFC luego de lo que fue su última reyerta en marzo, cuando venció a Steve Erceg en una aplastante decisión unánime.

