Árbitra recibió fuerte cachetada por parte de un jugador y desesperada intentó regresarle la agresión (VIDEO)

La violencia volvió a hacerse presente en el deporte; esta vez un partido del futbol colombiano estuvo en la mira y en la boca de todos, pues la árbitra Vanessa Ceballos fue agredida físicamente con una cachetada por parte del jugador Javier Bolívar en un partido de la Primera C.

La silbante se acercó al banquillo de suplentes para mostrarle la tarjeta roja al futbolista; sin embargo, Javier Bolívar se levantó de su lugar y le propinó una tremenda cachetada a Vanessa Ceballos, pero la árbitra, desesperada, intentó regresarle la agresión al futbolista.

Tanto los auxiliares técnicos como el equipo de trabajo del equipo de Javier Bolívar intentaron detener a la silbante para que el problema no subiera de tono, pero el enojo por parte de la árbitra colombiana era tanto que intentó zafarse de las personas que la estaban sujetando, para poder llegar al jugador y regresarle el golpe.

Javier Bolívar pide disculpas por soltarle una cachetada a la árbitra Vanessa Ceballos

Después de lo ocurrido en el partido de la Primera C, el jugador que agredió a la árbitra decidió pedir disculpas a Vanessa Cortes por soltarle una tremenda cachetada en pleno partido. Además, aseguró que lo que hizo fue irrespetuoso e inapropiado.

“Reconozco que mi comportamiento fue irrespetuoso e inapropiado, impropio de un deportista y de un ser humano. Al intentar de manera necia retirarle el silbato de la boca a la árbitra, actué de forma equivocada, enviando un mensaje negativo que nunca debió ocurrir”, se puede leer en el mensaje escrito por Javier Bolívar en sus redes sociales.

De igual forma, quiso dejar en claro que él nunca intentó agredir a la árbitra central, pero que su acción hacia Vanessa Ceballos resultó ofensiva.

“Quiero dejar absolutamente claro que en ningún momento existió una agresión física hacia la árbitra. Sin embargo, comprendo que mi gesto resultó ofensivo y dio una imagen contraria a los valores del futbol y del respeto”, explicó.

La violencia no para en el futbol mundial

Después de ver la terrible agresión por parte del jugador a la árbitra central, esta acción nos deja ver que la violencia continúa en el futbol mundial, pues hace apenas unas semanas vimos lo que ocurrió entre los hinchas de Independiente y la U de Chile.

A pesar de todos los procedimientos que han impuesto las ligas en el mundo, los actos violentos siguen haciéndose presentes en los estadios, algo que tiene que trabajar la FIFA para erradicarlo.

También en la Liga MX existieron algunos hechos violentos en el estadio de Tigres y Chivas; lamentablemente, estas imágenes manchan lo que ocurre en el campo de juego.

