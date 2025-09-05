Jannik Sinner vence a Félix Auger-Aliassime para verse con Alcaraz en la final del US Open

Lista la final varonil de la edición 2025 del US Open. Jannik Sinner logró vencer a Félix Auger-Aliassime por parciales de 6-1, 3-6, 6-3 y 6-2, en cuatro sets, para lograr el boleto a la gran final del último Grand Slam del año, donde se medirá ante Carlos Alcaraz.

El número uno del mundo inició el encuentro con un total dominio sobre el lugar 27 del ranking ATP, que vivió por segunda vez en su carrera estar en la antesala del partido por el título en Flushing Meadows. La última vez que estuvo cerca de llegar a la final fue en 2021, año en el que cayó en semifinales a manos de Daniil Medvédev.

El terror se hizo presente en los aficionados de ‘El Zorro’, pues al final del segundo set, tuvo que retirarse a los vestidores por una molestia que tenía cerca del abdomen, pensando que podría retirarse del encuentro por lesión; por esta razón fue que el canadiense tomó confianza y desplegar un mejor tenis en la cancha del Arthur Ashe Stadium.

For the fifth-straight Grand Slam, Jannik Sinner will play in the men's singles final! pic.twitter.com/CTD3WsElzB — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Aunque es difícil de creer, Félix Auger-Aliassime tenía un cara a cara positivo ante el número uno del ranking, pues lideraba la serie 2-1 sobre el italiano, pero con este partido, Sinner igualó el head to head con el canadiense. La última vez que se habían enfrentado fue hace unas semanas en el Abierto de Cincinnati, donde ‘El Zorro’ venció en sets seguidos al tenista de 25 años.

La batalla entre Sinner y Auger-Aliassime tuvo una duración de 3 horas y 20 minutos, que se disfrutaron bastante por el tremendo nivel que mostraron los dos tenistas en la cancha principal del complejo ubicado en Nueva York.

En la tercera manga, el número uno del mundo se puso cinco juegos a tres, con la oportunidad de quebrarle el saque al canadiense para llevarse la victoria, pero Auger-Aliassime no quería soltar el partido e intentó igualar el marcador, una misión fallida para él, pues en el décimo juego Sinner no quiso sorpresas y venció a su rival.

1 vs 2 for it all 🏆 pic.twitter.com/2HfEKX1tFR — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

El tenista italiano acaba de hacer historia en su carrera, pues acaba de alcanzar todas las finales de Grand Slam esta temporada, de las cuales ha ganado dos, Australian Open y Wimbledon, mientras que la tercera se la arrebató Alcaraz en Roland Garros.