México vs Japón EN VIVO: En dónde ver el partido de la Fecha FIFA; alineaciones

México se enfrenta a Japón como parte de la Fecha FIFA en partido amistoso

México tiene un nuevo partido en su proceso rumbo al Mundial 2026 y en la Fecha FIFA de septiembre se enfrenta a Japón este sábado 6 de septiembre en Estados Unidos, compromiso en donde Javier Aguirre buscará la victoria.

Con caras nuevas en este proceso, jugadores que regresan al Tricolor y elementos que buscan amarrar el pase a la Copa del Mundo, en donde el país será anfitrión junto a estadounidenses y canadienses.

¿Dónde ver México vs Japón?

El partido amistoso de la Fecha FIFA entre México y Japón, se juega este sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de TUDN, Canal 5 y Azteca Deportes.

Partido: México vs Japón

Fecha: 6 de agosto

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Oakland Coliseum, Oakland, Estados Unidos.

Transmisión: TUDN, Azteca 7, TUDN, VIX

¿Cómo le ha ido a México ante Japón?

México llega a la Fecha FIFA de septiembre como el campeón de la Nations League y de la Copa Oro, buscando tener buenos rivales para preparase de cara al Mundial 2026.

México se ha enfrentado seis veces a Japón, con un dominio por completo del Tricolor, que tienen cinco triunfos, por tan solo una derrota. Cuatro de esos partidos han sido amistosos, pero dos de ellos fueron en la Copa Confederaciones.

En la Copa Confederaciones 2005 y 2013 los mexicanos se llevaron una victoria en la fase de grupos. Y ahora se encuentran una vez en un duelo de carácter amistoso y con la selección de la Nación del Sol Naciente en una fase muy diferente.

Tuvimos un #CaraACara con Hirving Lozano 🫡 en su regreso al combinado tricolor.#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/w1rUFJY23a — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 3, 2025

Con un proyecto definido, la mayor parte de los jugadores de la selección dirigida por Hajime Moriyasu militan en la Premier League, LaLiga, Serie A y en las principales ligas del mundo. Incluso en equipos como Liverpool.

Después de medirse ante Japón, la Selección Mexicana de Javier Aguirre se enfrenta ante Corea del Sur, equipo al que han enfrentado en 14 partidos, con ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas. Este combinado también es con el que más ha chocado en justas mundialistas. Se vieron las caras en Francia 1998 y en Rusia 2018.

