Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Jacksonville Jaguars vs Carolina Panthers; Semana 1 de la NFL

La Semana 1 de la temporada 2025 de la NFL continúa con un duelo interesante entre Jacksonville Jaguars y Carolina Panthers, dos equipos que llegan con la misión de iniciar la campaña con una victoria, pues hace un año tuvieron más derrotas que victorias en su récord.

Ambas franquicias son de las que menos espera la afición, pero que después del draft y si tienen una buena preparación, podrían dar la sorpresa en la NFL metiéndose a la postemporada.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino porque por fin regresó la actividad en los emparrillados y toda la afición podrá estar pegada al televisor viendo los encuentros.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Jacksonville Jaguars vs Carolina Panthers

El partido entre Jacksonville Jaguars y Carolina Panthers se jugará este domingo, 7 de septiembre de 2025, en el emparrillado del EverBank Stadium, ubicado en la ciudad Jacksonville, Florida. La patada de salida será en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo en el programa Blitz NFL en Canal 9. También estará disponible en Sunday Ticket y NFL Red Zone en ESPN 4.

Fecha: domingo 7 de septiembre de 2025

Hora: 11:00

Estadio: EverBank Stadium

Transmisión: Canal 9, Sunday Ticket y NFL Red Zone en ESPN 4

It's only a day away pic.twitter.com/X1OQYLQwZn — Carolina Panthers (@Panthers) September 6, 2025

Jaguars y Panthers, los peores equipos de la temporada pasada de la NFL

Inicia una temporada más de la NFL y muchos equipos se perfilan a ser los favoritos días antes del kick off, pero algunos otros no llaman la atención de los aficionados por lo realizado en la campaña pasada, ese es el caso de Jacksonville Jaguars y Carolina Panthers, pues las dos franquicias fueron de las peores en 2024.

El equipo de Florida cayó derrotado en 13 partidos la campaña pasada y solo consiguieron llevarse la victoria en cuatro ocasiones, mientras que el conjunto de Carolina de Norte se fue con la mano en alto en cinco ocasiones y vieron la derrota en 12 compromisos.

Esta nueva campaña podría ser un buen inicio para ambas franquicias, pues una victoria subiría el ánimo del equipo para ir en busca de un buen récord de partidos ganados y perdidos esta temporada.

DCO