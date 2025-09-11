No bajo la guardia, quiero más: Max Star

El luchador, el lunes pasado, en entrevista con La Razón en el CMLL.

El único hombre que saluda cuando vuela, Max Star, está forjando su carrera en el cuadrilátero de la Arena México, en donde se presenta este viernes para buscar más éxitos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Hará dupla con Futuro en la Copa Independencia.

La segunda fase del torneo toma a Max Star en un momento en donde no baja la guardia, pues asegura “quiero más éxitos”, y en el horizonte tiene llegar a la final de la Copa Independencia, asegurando en exclusiva para La Razón: “Estoy preparado”.

“Estar en la final representaría muchos sentimientos, que podamos vencer a cualquiera de los grandes luchadores que vamos a enfrentar, vencer a los nombres tan grandes, no cualquiera, sería un orgullo y una gran responsabilidad”, dijo.

TE RECOMENDAMOS:

Max Star hará pareja con Futuro en la segunda fase de la Copa Independencia del CMLL, en donde enfrentará a tres duplas de máximo respeto; Atlantis y Blue Panther, Titán y Templario, así como Euforia y Mephisto.

El único hombre que saluda cuando vuela destacó a sus rivales, pues son duetos con amplia experiencia; sin embargo, confía que su relación con Futuro les ayude a salir con el brazo en alto.

“Los rivales que tenemos son muy fuertes, Los Infernales, Templario y Titán, dos leyendas de la lucha libre mexicana, como lo es Blue Panther y el señor Atlantis, son retos muy grandes, no sabemos qué pueda suceder. Con Futuro nos conocemos mucho y con sólo mover los ojos ya sabemos lo que sigue”, indicó.