Noche UFC EN VIVO: Dónde ver online la pelea Diego Lopes vs Jean Silva; cartelera completa

Este sábado 13 de septiembre se realiza el evento Noche UFC, que protagonizan el brasileño-mexicano Diego Lopes ante el brasileño Jean Silva, un combate entre dos finalizadores de las 145 libras y que moverá el ranking de la división.

En una función que se realiza en San Antonio, Texas, el nacido en Brasil, pero que vive desde hace años e incluso hace su vida en Puebla, Diego Lopes, buscará regresar a la fila de victorias, luego de caer en su último combate, que fue por el título mundial de peso pluma ante Alexander Volkanovski.

La ruta rumbo a una nueva oportunidad por el cinturón de 145 libras comienza con Jean Silva 👊#NocheUFC | Sáb 13 de septiembre 🇲🇽 | @Diegolopesmma pic.twitter.com/lu4Xmw6Saz — UFC Español (@UFCEspanol) September 11, 2025

¿Dónde ver Noche UFC con Diego Lopes vs Jean Silva?

La pelea Diego Lopes vs Jean Silva es la estelar de Noche UFC. Las peleas estelares inician a las 16:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Fox Sports y Fox Sports Premium.

Cartelera estelar: 16:00 horas

Preliminares: 13:00 horas

Cartelera estelar

Diego Lopes vs Jean Silva - peso pluma

Rob Font vs David Martínez - peso gallo

Rafa García vs Jared Gordon - peso ligero

Kelvin Gastelum vs Duston Stoltzfus - peso medio

Alexander Hernández vs Diego Ferreira - peso ligero

Santiago Luna vs Quang Le - peso gallo

Cartelera preliminar

José Medina vs Dusko Todorovic - peso medio

Claudio Puelles vs Joaquim Silva - peso ligero

Tatiana Suárez vs Amanda Lemos - peso paja

Jesús Aguilar vs Luis Gurule - peso mosca

Zachary Reese vs Sedriques Dumas - peso medio

Alessandro Costa vs Alden Coria - peso mosca

Montserrat Rendón vs Alice Pereira - peso gallo

Rodrigo Sezinando vs Daniil Donchenko - Final TUF peso welter

La energía se siente diferente esta semana de pelea 🔥#NocheUFC | Sáb 13 de septiembre 🇲🇽 pic.twitter.com/luNL2PMw1M — UFC Español (@UFCEspanol) September 11, 2025

Participación latina en Noche UFC

Además de Diego Lopes, habrá muchos peleadores latinos en Noche UFC, destacando la presencia de los mexicanos David Martínez, Rafa García, Alexander Hernández, Jesús Aguilar y Montserrat Rendón.

Diego Lopes es de los peleadores más importantes de la UFC, siendo de los animadores de peso pluma, con una carrera por el título que incluyó victorias ante Brian Ortega, Dan Ige, Sodiq Yusuff, que terminó con un choque por el título de las 145 libras.

Con el título vacante luego de la subida del excampeón Ilia Tupuria a peso ligero, la división pluma buscaba un nuevo rey, por lo que la UFC programó el combate ante Alexander Volkanovski.

aar