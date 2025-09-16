¿Murió Arjen Robben? Esto se sabe de la supuesta muerte de la leyenda de Países Bajos y el Bayern Múnich

Arjen Robben durante un juego en su época como futbolista del Bayern Múnich.

Un sitio web aseguró que Arjen Robben, leyenda de la selección de Países Bajos y del Bayern Múnich, había muerto de manera repentina a sus 41 años de edad, noticia que corrió como pólvora y encendió las alarmas entre los aficionados al futbol.

Varios usuarios de X replicaron la noticia de la muerte del también exfutbolista del Real Madrid en la mencionada red social.

Rest in peace Arjen Robben you will forever be a legend of football

Sin embargo, medios de Países Bajos e internacionales desmintieron momentos después la muerte de Arjen Robben, muy recordado por la afición mexicana por el famoso ¡No era penal! que se viralizó en el duelo de octavos de final del Mundial de Brasil 2014 entre el Tricolor y Países Bajos.

Arjen Robben y su poca actividad en redes sociales

La falsa noticia del deceso de Arjen Robben cobró fuerza entre aficionados y usuarios en redes sociales debido a la poca actividad del exfutbolista neerlandés en sus canales oficiales.

Y es que la leyenda del Bayern Múnich no hace publicaciones en sus redes sociales desde el 20 de octubre del 2023, cuando compartió un video en el que precisamente recuerda sus mejores momentos con los Bávaros.

Arjen Robben cuenta con 1.6 millones de seguidores en Instagram, red social en la que ha realizado 35 publicaciones y en la que sigue a 53 cuentas.

¿Qué hace Arjen Robben tras su retiro como futbolista?

Arjen Robben puso fin a su carrera como futbolista profesional en el 2021 después de 21 años de trayectoria. Su último club fue el Groningen.

Después de su retiro de las canchas, el exextremo decidió no continuar ligado al futbol, pero sí al deporte, pues ha participado en algunos maratones y en eventos de pádel.

Arjen Robben fue uno de los participantes en el torneo FIP Bronze de Westerbork, mismo que forma parte del circuito organizado por la Federación Internacional de Pádel.

¿Cuántos trofeos ganó Arjen Robben con Países Bajos y el Bayern Múnich?

Arjen Robben fue uno de los referente de la selección de Países Bajos durante casi 15 años (2003-2017), en los cuales se quedó a un paso de ser campeón del mundo en Sudáfrica 2010, pero la Naranja Mecánica perdió la final contra España.

Los otros logros destacados del exfutbolista con la selección de su país fueron los bronces conseguidos en la Eurocopa de Portugal 2004 y en el Mundial de Brasil 2014.

Sin embargo, Arjen Robben fue multicampeón con el Bayern Múnich, club con el que ganó 20 títulos, entre ellos ocho Bundesligas, una Champions League y una Supercopa de Europa.

