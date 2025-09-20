¿A qué hora y cómo ver EN VIVO y GRATIS desde México el Gran Premio de Azerbaiyán de F1?

La acción de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 sigue con el Gran Premio de Azerbaiyán, en donde se puede definir el campeonato de constructores. La carrera se realiza este domingo 21 de septiembre y McLaren puede ganar el título de la F1.

McLaren lidera por 337 puntos y asegurará el título si uno de sus pilotos gana y el otro queda en segundo o tercer lugar, lo que acabaría con las remotas posibilidades matemáticas de Ferrari, Mercedes y Red Bull.

¿Dónde ver el GP de Azerbaiyán de F1?

El Gran Premio de Azerbaiyán de F1 se corre este domingo 21 de septiembre en la madrugada en México. La carrera arranca en punto de las 05:00 de la mañana y la podrás ver por la señal de Fox Sports y Fox Sports Premium.

Verstappen gana pole para Azerbaiyán

Max Verstappen consiguió la pole, mientras que el líder del campeonato, Oscar Piastri, se estrelló en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula1, en una sesión maratónica con constantes accidentes, lluvia y un récord de seis banderas rojas.

El piloto de Red Bull fue 0,478 segundos más veloz que Carlos Sainz, Jr. de Williams en una sesión que se extendió una hora más allá de su tiempo programado, incluso más allá de la mayoría de las carreras. Liam Lawson de Racing Bulls comenzará la carrera del domingo desde el tercer lugar, la mejor posición de su carrera.

Piastri se estrelló contra la barrera mientras intentaba marcar el mejor tiempo en una pista que quedó resbaladiza por la lluvia. Su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, fue séptimo después de rozar la pared en su última vuelta y no pudo aprovechar al máximo el error de Piastri.

El australiano se sentó brevemente en una silla al lado de la pista cerca de una nevera de bebidas mientras asimilaba las consecuencias de un raro error en la carrera por el título. Piastri lidera a Norris por 31 puntos.

Piastri se clasificó noveno a la carrera del domingo después de que Charles Leclerc de Ferrari también se estrellara mientras buscaba salir desde la primera posición por quinta carrera consecutiva en Azerbaiyán.

Lewis Hamilton mostró que tenía un ritmo fuerte al ser el más rápido en la segunda sesión de práctica del viernes, pero fue otra sesión de clasificación decepcionante para el siete veces campeón, ya que terminó en el puesto 12.

