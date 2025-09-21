Dónde ver EN VIVO Y GRATIS en México la gala del Balón de Oro este lunes 22 de septiembre

Este lunes 22 de septiembre será la gala del Balón de Oro.

Cada que termina una temporada en el futbol europeo, los aficionados y los futbolistas esperan a la gala del Balón de Oro, en la cual se premia al jugador que tuvo la mejor campaña, además de que se entrega el mismo trofeo en la rama femenil, a los mejores arqueros y directores técnicos en el año futbolístico.

Como ya es una costumbre, el evento se llevará a cabo en el Teatro del Châtelet, ubicado en París, Francia, donde se entregarán los diferentes galardones a los mejores jugadores de la campaña 2024-2025.

Los tres candidatos a llevarse el Balón de Oro en la rama varonil son Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain) y Lamine Yamal (Barcelona), aunque a escasas horas de que inicie la ceremonia, se filtró la lista donde dan como ganador al delantero español.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS la gala del Balón de Oro en México

La gala del Balón de Oro se llevará a cabo este lunes, 22 de septiembre de 2025, en el Teatro del Châtelet, ubicado en París, Francia. El magno evento iniciará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports. También estará disponible en DAZN y en el canal de YouTube de Claro Sports.

Fecha: lunes 22 de septiembre de 2025

Hora: 13:00 (tiempo del centro de México)

Lugar: Teatro del Châtelet

Transmisión: TNT Sports, DAZN y Claro Sports en YouTube

Ballon d'Or all over the world! 🌍



From where will you watch the 69th Ballon d’Or Ceremony, presented by @qatarairways? #ballondor pic.twitter.com/yR3EhudoEG — Ballon d'Or (@ballondor) September 21, 2025

Ousmane Dembélé va por su primer Balón de Oro

Después de la tremenda temporada que tuvo con el Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé es uno de los máximos candidatos a llevarse el Balón de Oro por la temporada 2024-2025. El francés levantó cinco títulos con el conjunto parisino.

Dembélé salió del Barcelona y recuperó su gran nivel con Luis Enrique como su técnico; el nacido en Vernon, Francia, se llevó la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la Supercopa de Europa.

Además de él, su compañero en el PSG, Vitinha, es otro de los tres candidatos para ser el nuevo Balón de Oro, pues el mediocampista portugués no solo tuvo una temporada de ensueño con el equipo de París, sino que también ayudó a la Selección de Portugal a ser campeón de la Nations League.

DCO