Gimenez hace su primer gol de la campaña y Milan avanza

Gimenez celebra su gol con el Milan, ayer, en el duelo de la Copa de Italia.

El mexicano Santiago Gimenez consiguió su primer gol de la Temporada 2025-2026 con el Milan en el 3-0 sobre el Lecce en la segunda ronda de la Copa Italia, en duelo que se llevó a cabo en el Estadio San Siro.

El Bebote comenzó la victoria de los Rossoneri al cerrar una gran jugada colectiva en la que luego de varios pases y de construir la acción ofensiva con buenas progresiones, se barrió para poder hacer contacto con el esférico tras ser asistido por Davide Bartesaghi al minuto 20 para poner el 1-0.

Christopher Nkunku (51’) y Christian Pulisic (64’) redondearon en la parte complementaria el contundente triunfo de los dirigidos por Massimiliano Allegri. Con este resultado clasificaron a los octavos de final de la Copa Italia, fase en la que se verán las caras con la Lazio en cotejo a celebrarse hasta el próximo 3 de diciembre en el Estadio Olímpico de Roma.

Santi Gimenez no hacía gol con el Milan en partido oficial desde el 9 de mayo de este año, cuando logró un doblete en el 3-1 sobre el Bolonia en partido de la Jornada 36 de la Serie A de la Temporada 2024-2025.

El Bebote, quien abandonó la cancha al minuto 68 para ser reemplazado por Cheveyo Muy, se fue en blanco en los primeros cinco juegos de la actual campaña con Il Diavolo, cuatro de la Serie A y uno de la Copa Italia (primera ronda).

Sin embargo, el atacante mexicano de 24 años de edad sí anotó en la pretemporada, en el empate 1-1 contra el Leeds United el pasado 9 de agosto en el encuentro de preparación que tuvo como sede el Estadio Aviva de Dublín, Irlanda.

Su diana más reciente antes de la de ayer la consiguió con la Selección Mexicana el 9 de septiembre, cuando hizo en tiempo de compensación el 2-2 que el Tricolor rescató ante Corea del Sur en el cierre de la Fecha FIFA de este mes, en encuentro que se desarrolló en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

Santiago Gimenez ha convertido siete anotaciones con la camiseta del Milan desde su llegada al equipo italiano en febrero de este 2025.

El delantero surgido del Cruz Azul registra dicha cantidad de goles en 25 partidos en toda clase de competencias con los Rossoneri, con los que también acumula cuatro asistencias y tres amonestaciones.

Santiago Gimenez y el Milan vuelven a las canchas el próximo domingo 28 de septiembre, cuando los dirigidos por Massimiliano Allegri midan fuerzas ante el Napoli en la Jornada 5 de la Serie A.

El encuentro entre Il Diavolo y el actual campeón del futbol italiano se llevará a cabo en la cancha del Estadio San Siro, donde El Bebote y compañía registran un triunfo y una derrota en el actual certamen doméstico.

El que ayer también avanzó de ronda fue Raúl Jiménez, quien jugó 82 minutos en el 1-0 del Fulham sobre el Cambridge United en la tercera ronda de la Carabao Cup, encuentro que se definió con el solitario gol de Emile Smith Rowe al minuto 66 con un remate de zurda.

Jiménez no ha tenido el inicio de temporada esperado y sigue sin poderse hacer presente en el marcador de su equipo.

Santi en la campaña ı Foto: Imagen: Especial

Segunda ronda Copa Italia ı Foto: Imagen: Especial