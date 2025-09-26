Lewis Hamilton comparte un desgarrador mensaje de dolor sobre el delicado estado de salud de su perro Roscoe

El siete veces campeón mundial de la F1, Lewis Hamilton, vive horas de angustia luego de revelar que su querido perro, Roscoe, se encuentra en estado crítico en el hospital, dejando un mensaje en redes sociales para su compañero de vida, en el cual señala que se encuentra en horas cruciales, pues su mascota está en coma y no sabe si despertará.

A través de su cuenta de Instagram, el piloto británico publicó un mensaje cargado de dolor en el que pidió a sus seguidores “mantener a Roscoe en sus pensamientos” y aseguró que “quiere mantenerlos informados”, pero fue muy claro al decir que “no sabemos si va a despertar”.

El mensaje completo de Lewis Hamilton sobre el estado de salud de Roscoe

Según lo escrito por Hamilton, Roscoe contrajo nuevamente neumonía y tuvo serias dificultades para respirar. Fue ingresado en un hospital y sedado para permitir que los veterinarios realizaran diversos exámenes. Durante ese proceso, el corazón del animal se detuvo momentáneamente, pero los médicos lograron reanimarlo. Ahora, Roscoe permanece en coma, sin certezas sobre si podrá despertar.

“Por favor, mantengan a Roscoe en tus pensamientos. Quiero mantenerlos actualizados. Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecer a todos por sus oraciones y apoyo”, dice todo el mensaje de Hamilton.

Este duro momento personal llevó al piloto a tomar una decisión difícil: abandonar el compromiso con Pirelli en el test de neumáticos que estaba previsto en Mugello, Italia, para permanecer junto a su compañero de vida.

Roscoe, de aproximadamente 12 años, ha sido una presencia constante en la vida y carrera de Hamilton. Ha acompañado al piloto en múltiples Grandes Premios, aparece en redes sociales con una considerable cantidad de seguidores, e incluso tiene acreditación para los paddocks de la Fórmula 1.

Hamilton había expresado previamente su preocupación por la salud del perro dada su avanzada edad y previo episodio de neumonía. Por lo pronto, la afición de la Fórmula 1, fans de Hamilton y amantes de los animales en general han enviado mensajes de aliento y apoyo al piloto, ante un panorama incierto pero cargado de esperanza.

