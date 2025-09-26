Maple, Zayu y Clucht, las almas del Mundial

Zayu, un jaguar que habita en las selvas del sur del país, fue elegido por la FIFA como la mascota oficial de México para el Mundial del 2026, el tercero en la historia que recibirá el país y el primero en el que lo hará en conjunto con Estados Unidos y Canadá, que tienen como representantes a Clutch (águila) y Maple (alce), de manera respectiva, y cada uno de los tres tiene una posición en la cancha.

El significado del nombre de Zayu, de acuerdo con el ente rector del futbol a nivel internacional, es alegría, unidad y fortaleza, pues es un delantero que en la cancha intimida a los defensas rivales gracias a su excepcional agilidad y velocidad en el terreno de juego.

Fuera del campo, Zayu, que también encarna el patrimonio y dinamismo de México, promueve la cultura nacional a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo.

El jaguar Zayu es un símbolo sagrado de culturas como la maya, debido a que representa valentía, fuerza y una conexión con la herencia milenaria mexicana. Se une a Juanito y Pique, que fueron las mascotas de México en las ediciones anteriores en las que acogió el magno evento, las de 1970 y 1986, respectivamente.

Juanito representaba a un niño futbolista con la playera del Tricolor y simbolizaba juventud, alegría y la pasión por el futbol. Por su parte, Pique estaba inspirado en un chile jalapeño caracterizado por su gran bigote, sombrero y un balón de futbol.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señaló que la elección del jaguar (Zayu), el alce (Maple) y el águila (Clutch) como mascotas oficiales para el Mundial del 2026 se debe a que reflejan el ambiente festivo en cada uno de los tres países sedes del magno evento a celebrarse el próximo verano.

“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, comentó al respecto el mandamás de la FIFA.

En el caso de Maple, mascota de Canadá para el Mundial del 2026, se trata de un alce apasionado del arte urbano, amante de la música y portero entregado que sobresale por su creatividad, individualismo y resiliencia. Por su parte, Clutch, representante de Estados Unidos, como todo buen mediocampista, es capaz de unir a las personas que lo rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto sólo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo.

La primera mascota mundialista fue Willie en la edición de Inglaterra 1966. Representaba a un león antropomórfico futbolista que viste una camiseta con la bandera del Reino Unido. Alemania 1974 fue el primer mundial que tuvo dos amuletos, con Tip y Tap.

