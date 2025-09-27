Estos fueron todos los resultados de México en el Campeonato Mundial de Paranatación 2025 y su lugar en el medallero

Este sábado 27 de septiembre fue el último día de actividad.

El Campeonato Mundial de Paranatación 2025 llegó a su fin este sábado 27 de septiembre con la participación de cinco paratletas mexicanos. La delegación mexicana tuvo una actuación extraordinaria en Singapur y lograron darle a México múltiples medallas.

El evento inició desde el 21 de septiembre; el Comité Paralímpico Mexicano escogió a los mejores nadadores para representar a nuestro país en la justa. Como se ha demostrado a través de los años, la paranatación tiene grandes representantes de cara a los siguientes Juegos Paralímpicos.

Durante la participación de nuestro país en el Campeonato Mundial de Paranatación, cinco atletas consiguieron darle a México siete medallas, las cuales ayudaron a conseguir un buen lugar en el medallero.

🎥🇲🇽 En la última jornada del Campeonato Mundial de Para Natación, nuestros nadadores mexicanos compartieron sus sensaciones tras competir en las finales 🌊✨.



🏊🏻‍♂️🏊🏼‍♀️ ¡Felicidades por su entrega en el escenario mundial!#COPAME #WPSC25 #DiplomaciaDeportivaMX #DiplomaciaPublicaMX pic.twitter.com/aMCV3GU7Wj — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) September 27, 2025

Estas fueron las medallas que consiguió México en el Campeonato Mundial de Paranatación 2025

La delegación mexicana logró siete medallas durante los siete días de actividad en el Campeonato Mundial de Paranatación 2025, una de oro, una de plata y cinco de bronce.

Arnulfo Castorena - Medalla de oro en la prueba de 50 metros pecho SB2 (Octava medalla de oro mundial)

Ángel Camacho - Medalla de bronce en la prueba de 100 metros libres S4 y medalla de bronce en 150 metros combinados SM4.

Jesús Gutiérrez - Medalla de plata en la prueba de 200 combinados SM6 y medalla de bronce en 100 metros pecho SB6.

Fabiola Ramírez - Medalla de bronce en la prueba de 200 metros libres S2.

Patricia Valle - Medalla de bronce en la prueba de 200 metros libres S3.

Con estas medallas que consiguieron los cinco paratletas, México logró meterse entre los primeros 20 lugares del medallero, dejando un buen sabor de boca e ilusionando a toda la afición de cara a los Juegos Paralímpicos.

🙋🏻‍♀️🌟 La experiencia de la para atleta Patricia Valle brillaron una vez más en el Mundial de Singapur. En los 100m libres S3 cronometró ⏱️2:11.15, finalizando en el 8° lugar de esta prueba y cerrando así su participación en el mundial 👏 ¡Felicidades, Paty!#COPAME #WPSC25 pic.twitter.com/G8ZGHHpKeR — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) September 27, 2025

¿En qué lugar del medallero quedó México dentro del Campeonato Mundial de Paranatación 2025?

México realizó un gran trabajo y durante su participación en el Campeonato Mundial de Paranatación pudieron caer más medallas para nuestro país, pero con las siete preseas que lograron durante los días de actividad, la delegación mexicana se metió en el top 20 del medallero.

Los paratletas aztecas lograron adjudicarse el décimo octavo puesto de la tabla general, con un oro, una plata y cinco bronces.

Los primeros cinco países del medallero fueron Italia con 46 medallas, Estados Unidos que se llevó 35 preseas, China que se colgó 33 metales, Ucrania con 49 logros y Gran Bretaña que regresó a su tierra con 40 podios.

DCO