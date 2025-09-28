Carlos Alcaraz llega a semifinales del Abierto de Japón y consigue un récord que no lograba desde 2023

El tenista español Carlos Alcaraz sigue teniendo una gran temporada, pues tras derrotar cómodamente por 6-2, 6-4 a Brandon Nakashima en el Abierto de Japón, llegó a su victoria 65 de la campaña en la gira ATP, igualando su mejor marca personal, la cual implantó en 2023.

Con magia, como es su costumbre, Alcaraz venció a su rival en dos sets sin muchas sorpresas y ahora, en semifinales, se enfrentará al noruego Casper Ruud (4), quien derrotó 6-3, 6-2 a Aleksandar Vukic.

“Es genial avanzar, jugar otra semifinal”, dijo el Alcaraz de 22 años. “Es especial porque es la primera vez que juego aquí en Japón y aquí en Tokio, así que llegar a las semifinales en mi primera aparición es algo grandioso”.

La otra semifinal del Abierto de Japón tiene como protagonistas a Taylor Fritz, quien parte como gran favorito, ante Jenson Brooksby, una de las sorpresas de este torneo y que se perfila para ser el caballo negro.

En el Abierto de China las acciones también siguen

La ganadora del Abierto de Francia, Coco Gauff, tuvo que esforzarse al máximo contra Leylah Fernandez antes de cerrar el domingo un apretado partido a tres sets de 6-4, 4-6, 7-5 y avanzar a la tercera ronda del Abierto de China.

La campeona defensora y favorita del público en Beijing superó un tropiezo en el segundo set y luego luchó para cerrar el partido en el tercero antes de romper el servicio de Fernandez en el duodécimo juego del set decisivo. Gauff enfrentará a continuación a la ganadora del duelo entre Belinda Bencic (16) y la australiana Priscilla Hon en el torneo de la serie WTA 1000.

Coco Gauff wins an OUTRAGEOUS point against Leylah Fernandez in Beijing.



Footspeed from another planet.



🤯🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/p5gmMdGJxv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 28, 2025

En partidos anteriores del día, Eva Lys venció 6-3, 1-6, 6-4 a la número diez Elena Rybakina y la estadounidense McCartney Kessler lideraba 1-6, 7-5, 3-0 a Barbora Krejcikova cuando la jugadora checa se retiró del partido. El torneo se lleva a cabo simultáneamente con un torneo masculino ATP 500.

El segundo sembrado Alexander Zverev se recuperó de una desventaja en el set decisivo para derrotar 7-5, 3-6, 6-3 Corentin Moutet (37) y así establecer un enfrentamiento de cuartos de final contra Daniil Medvedev, quien superó 6-3, 6-3 a Alejandro Davidovich Fokina

Un día después de que tuvo que disculparse con los fanáticos chinos, Lorenzo Musetti venció en sets corridos de 6-3, 6-3 al veterano del circuito Adrian Mannarino en partido de segunda ronda. Anteriormente, Learner Tien venció 6-3, 6-2 a Flavio Cobolli para establecer un encuentro con el número nueve Musetti en los cuartos de final.

