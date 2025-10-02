Al minuto 90, PSG demuestra su poderío y vence al Barça

Lamine Yamal se lamenta después de la derrota de ayer en UCL.

El Barcelona y el Paris Saint-Germain protagonizaron el partido de la Jornada 2 de la Champions League en la cancha del Estadio Olímpico de Montjuic, donde el conjunto de Luis Enrique logró llevarse la victoria 2-1 gracias a un gol en el tiempo de compensación de Gonçalo Ramos.

Ferran Torres fue el encargado de poner en ventaja al Barcelona al minuto 19; el delantero español aprovechó una gran asistencia por parte de Marcus Rashford, quien dejó solo a su compañero, y El Tiburón sólo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.

Dani Olmo probó fortuna al minuto 26 con un tiro de zurda fuera del área que fue desviado por la defensa parisina y terminó yéndose por la línea de meta, acción a la que le siguió otro intento del ariete inglés Marcus Rashford, con la pierna izquierda al 28’ de tiempo corrido.

El partido se detuvo un momento al 32’ por una lesión de Nuno Mendes tras juego peligroso de Frenkie de Jong, quien controló al lateral portugués pasando el mediocampo para que no se fuera solo contra el arco de Wojciech Szczęsny y el neerlandés fue amonestado por ese motivo.

Los dirigidos por Luis Enrique consiguieron la igualada en el tramo final de la primera parte, cuando al 38’ de juego apareció el joven Senny Mayulu con un disparo de zurda en el centro del área para vencer al arquero blaugrana luego de ser asistido por Nuno Mendes.

La parte complementaria fue muy pareja, pues las jugadas de peligro se hacían presentes tanto en la portería de Szczęsny como en la cabaña de Lucas Chevalier, pero la más clara del segundo tiempo fue para los locales, cuando Dani Olmo tuvo la oportunidad de meter el segundo para el Barcelona frente al arco, pero el español terminó fallando frente al arco.

27 dianas tiene Yamal a nivel de clubes en su trayectoria

El PSG no quería quedarse con un solo punto y los cambios por parte de Luis Enrique dieron frutos, pues Kang-in Lee apareció desde la banda derecha del campo y disparó a puerta entre varias playeras blaugranas; sin embargo, el balón terminó impactado en el poste derecho de Szczęsny y abandonando la cancha por la línea.

Pero la jugada que les dio la victoria se dio desde el sector derecho, Achraf Hakimi recibió solo en la banda, condujo algunos metros y metió un balón al área del Barcelona que recibió solo Gonçalo Ramos, el delantero portugués no desaprovechó la oportunidad y mandó a guardar la esférica en el arco de Wojciech Szczęsny.

El siguiente partido del Barcelona en la Champions League será ante el Olympiacos, mientras que el Paris Saint-Germain se medirá contra el Bayer Leverkusen en la tercera fecha del torneo.

Erling Haaland hizo lo que sabe hacer, al anotar dos goles más en la Liga de Campeones. Pero ello no fue suficiente para sellar la victoria en Mónaco.

Habiéndose convertido en el jugador que más rápidamente ha alcanzado 50 goles en la competición el mes pasado, el noruego parece seguro de ser también el más veloz en llegar a 60.

Eso será de poco consuelo para Guardiola, quien vio a su equipo desperdiciar dos puntos al conceder un penal tardío que Dier convirtió para firmar un empate 2-2.

Otra victoria para el Arsenal y portería a cero. El triunfo de 2-0 sobre el Olympiacos fue el sexto cero conseguido por los Gunners en nueve partidos esta temporada.

Los goles del brasileño Gabriel Martinelli en la primera mitad y Bukayo Saka en el tiempo de descuento mantuvieron el inicio perfecto del Arsenal en la competición.

La Juventus y el Villarreal empataron 2-2 en un encuentro de ida y vuelta y con grandes jugadas al ataque. El último tanto fue obra de Renato Veiga al 90’.