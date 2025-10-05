¿Qué hizo Omar Bravo y por qué lo detuvieron?

Omar Bravo es reconocido en la historia del futbol mexicano, pero ahora podría ir a la cárcel por abuso en contra de una menor.

El exjugador de Las Chivas de Guadalajara nació el 4 de marzo de 1980 en Los Mochis, Sinaloa, y es considerado por el Club Guadalajara como uno de sus pilares por ser el primero en alcanzar los 123 goles, mismos que hizo cuando era delantero de este equipo de futbol mexicano.

Este sábado por la noche el exdelantero fue detenido, y este hecho fue confirmado por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, a las 18:30 horas del 4 de octubre Omar Bravo “N” fue detenido en Zapopan, específicamente en la Calle 20 de noviembre de la colonia Centro.

Posteriormente fue puesto a disposición del juez local de la Sala de Juicios Orales en Puente Grande, Jalisco, ya que el exjugador de la selección mexicana de futbol fue señalado por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Omar Bravo detenido por presunto abuso sexual infantil ı Foto: Fiscalía de Jalisco

Esta investigación estuvo a cargo de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y adolescentes, la cual cuenta con pruebas de los presuntos abusos que Omar “N” cometió por varios meses en contra de una adolescente.

Además, también se presume que este cometió abuso sexual en contra de menores en ocasiones anteriores, de acuerdo con el comunicado publicado por la Fiscalía del Estado de Jalisco el 4 de octubre.

🚨Fiscalía Informa 🚨



Fue detenido Omar “N”, señalado por su presunta responsabilidad en abuso sexual infantil agravado.



Fue capturado en un operativo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia pic.twitter.com/D7c2YMYrRG — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 5, 2025

De acuerdo con la institución, se cuenta con una carpeta de investigación consistente con la que se pudo obtener la orden de aprehensión, y actualmente las investigaciones continúan.

¿Qué hizo Omar Bravo?

En 2014 una revista digital compartió un artículo en el que señalan que Omar Bravo, quien entonces fuera delantero de Las Chivas, tuvo una hija con una menor de edad.

De acuerdo con el testimonio de Claudia, ella habría comenzado una relación sentimental con Omar en el año 2000, misma que duró dos años y terminó cuando esta le comunicó que estaba embarazada.

Cuando esta relación comenzó, Claudia tenía 14 años de edad, mientras que el exgoleador tenía 20 años de edad, y de acuerdo con el relato de Claudia, tan sólo ocho meses después de que comenzaron su noviazgo, Omar le pidió mantener relaciones sexuales.

Claudia relata que cuando mantenían relaciones sexuales no utilizaban condón, y que esta se dio cuenta a los 16 años que estaba embarazada porque comenzó a tener síntomas de embarazo mientras se encontraba en la escuela, por lo que una amiga le compró una prueba de embarazo que salió positiva.

Claudia afirma que dos semanas después de que ella le comunicó al entonces futbolista que estaba embarazada, este le dijo que su carrera se encontraba en la cumbre y no la desperdiciaría por un hijo.

La menor de edad compartió esta noticia con su madre después de siete meses de embarazo, y la madre de la entonces menor de edad inició un proceso legal por estupro, misma que quedó inconclusa gracias a siete abogados que consiguió “con el apoyo de su Club”.