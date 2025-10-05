¿Quién es la esposa del exfutbolista Omar Bravo? | FOTO

El exfutbolista fue detenido recientemente en Zapopan, de acuerdo con la Fiscalía del estado de Jalisco, por una investigación por presunto abuso en contra de una menor de edad.

De acuerdo con la Fiscalía, este habría abusado en varias ocasiones de una adolescente, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente fue trasladado al penal de Puente Grande, en el que permanecerá mientras se lleva a cabo todo el proceso judicial.

Aunque actualmente no se ha dictado una sentencia, si este es declarado culpable podría enfrentar una sanción grave.

Recientemente un juez de Jalisco dictó sentencia condenatoria de más de nueve años de prisión a un hombre que aburó de una adolescente, luego de que la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes acreditara la resonsabilidad de este.

“De acuerdo con las indagatorias, el sentenciado abusó de una adolescente aprovechando que había iniciado una relación sentimental con ella, situación que derivó en un embarazo.” Se detalla en el comunicado publicado por la Fiscalía del Estado este 4 de octubre

⚖️ Más de nueve años en prisión por abuso sexual infantil ⚖️



👩🏻‍⚖️ Un Juez dictó sentencia contra un hombre que abusó de una adolescente aprovechando una relación sentimental. (1-2) pic.twitter.com/dzjB66GZVX — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 4, 2025

¿Quién es la esposa de Omar bravo?

Pamela Olivares es una tapatía con quien el exfutbolista contrajo matrimonio desde 2012.

Este matrimonio tuvo un hijo en 2015, Liam. Por otro lado, este exjugador de las chivas tiene otra hija que se llama Roma, quien sólo es hija del exdelantero.

No se conoce mucha información sobre la relación de esta pareja, pues han decidido mantenerla en privado.

La esposa de Omar Bravo cuenta con sus redes sociales privadas, por lo que no se pueden conocer muchos detalles de su vida personal.

Omar Bravo y su esposa X: @ChivasFotos

Durante 2014 el exfutbolista, quien era el delantero de Las Chivas de Guadalajara y estaba casado con Pamela Olivares, se vio envuelto en una polémica pues este embarazó a una menor de edad.

El famoso futbolista tenía 22 años en 2002, mientras que Claudia tenía 16 años de edad cuando quedó embarazada del futbolista, luego de que estos tuvieran una relación que inició desde el 2000.

Sherlyn es el nombre de quien presuntamente es la primera hija del futbolista, aunque esta únicamente cuenta con los apellidos de su madre, pues en una entrevista que tuvo Claudia con una revisa, dijo que Omar no estaba interesado en formar una familia puesto que su carrera se encontraba en la cumbre.

Ante la pregunta sobre si iba a interponer una denuncia al futbolista por mantener relaciones sexuales cuando ella era menor de edad, Claudia dijo “no quiero cargar en mi conciencia con eso” y puntualizó diciendo que el daño que le hizo el exfutbolista “ni con la cárcel lo pagaría”