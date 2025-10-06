El impactante VIDEO de Mark Sanchez caminando tras ser apuñalado

El mundo del deporte está en shock con lo que le pasó al exfutbolista de la NFL Mark Sanchez, quien fue atacado brutalmente y apuñalado, sin embargo, las imágenes que se difundieron en Internet del ataque están causando impacto.

¿Qué le pasó a Mark Sanchez?

Lo que sucedió es que el ahora comentarista de Fox Sports tuvo una pelea con un conductor de un camión.

Según la información, Sanchez estaba en Indianápolis para comentar el partido del domingo entre los Raiders y los Colts.

La policía de Indianápolis emitió un comunicado que no identificó a Sánchez, pero dijo que investigaba una pelea que ocurrió alrededor de las 12:30 de la medianoche del sábado entre dos hombres, uno de los cuales fue hospitalizado con heridas de arma blanca.

El otro hombre recibió tratamiento por laceraciones, según la policía. Los detectives habían revisado imágenes de video de la confrontación, que según la policía ocurrió en Wholesale District, una zona popular para la vida nocturna, junto al capitolio estatal de Indiana.

El conductor del camión señaló que Sanchez tenía aliento alcohólico, acosó al conductor de un camión que se estacionó en los muelles de carga de un hotel. Esto llevó a una confrontación fuera del vehículo que llevó al conductor a sacar un cuchillo en defensa propia.

Sanchez fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso.

Así captaron a Mark Sanchez caminando herido por las puñaladas

El medio New York Post filtró unas imágenes de la pelea que tuvo Mark Sanchez con el conductor y en este impactante video se puede ver al exfubolista caminar por la calle agarrándose el torso en donde lo habían apuñalado.

Mark Sánchez estuvo hospitalizado, pero tras darse a conocer la versión del conductor del camión, quién dijo que Mark lo agredió primero y lo golpeó, por lo que tuvo que actuar en defensa propia.

En redes también se filtraron las imágenes de cómo quedó el conducto del camión agredido por el exmariscal de campo de la NFL.