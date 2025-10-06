¿LeBron James se retira? Esto se sabe AL MOMENTO del mensaje más importante en la carrera del astro de la NBA

LeBron James, astro de la NBA y en la conversación de uno de los mejores de la historia del deporte, lanzó un enigmático mensaje en redes sociales, en donde asegura que dará la “decisión de todas las decisiones”, lo que empezó a generar muchos rumores sobre qué será este anuncio y mucho se especula que será su retiro.

Con 40 años de edad, y por empezar su campaña 23 en la NBA, el final de la carrera de James está más cerca que nunca y su video en redes fue como gasolina para incendiar los rumores que luego de una larga y ganadora trayectoria, por fin se alejará de las duelas al finalizar este año deportivo.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

¿Qué dice LeBron James en su video?

En el video LeBron Jame sale caminando, pero no dice nada, solo aparece un anuncio que dice “La segunda decisión”, añadiendo todavía más suspenso a lo que tiene que decir, aunque en el día de medios de Los Angeles Lakers, el orgullo de Akron, Ohio, aseguró que siente satisfacción de su legado en las pistas.

“Para mí se trata de ser el mejor jugador que puedo ser cada día. Sé que el final es pronto, no doy nada por sentado. Poder seguir haciendo jugadas, ser respetado en pista, es algo que me da mucha satisfacción”, comentó LeBron ante los medios.

El Rey está por afrontar su octava campaña con los Lakers y su temporada 23 en la NBA, un récord de durabilidad en la liga más importante de basquetbol del mundo. De cara al inicio de la campaña, dijo que la edad es un número, restando importancia a sus cuatro décadas.

Boletos del último juego de la temporada de Lakers aumentan de precio

“Me encanta jugar, para mí la edad es solo un número, pero es verdad que en la historia de este deporte no ha habido muchos chicos de mi edad capaces de jugar a ese nivel. Quiero inspirar a todos los que pueda. Tienes la edad que sientes. Veo mi edad como el vino que tomo: cuanto más viejo es, mejor sabe. No sé, tal vez es porque duermo bien”, indicó.

El mensaje en redes alarmó a los aficionados, quienes empezaron a acaparar las entradas para el último partido de la campaña 2025-2026 de la NBA, que es ante el Utah Jazz en el Crypto.com Arena el 12 de abril de 2026.

Pensando en que James diga que esta es su última campaña, la afición no se quiere perder el último juego del King, lo que generó que los precios de las entradas de encarecieran, pasando de 82 dólares hasta los 580 dólares cada una, según el sitio Vivid Seats. Eso en boletos individuales, pues en dobles inician desde los 760.

