¡Oficial! Jordi Alba se retira del deporte y este es su legado en el Barcelona y el mundo

Jordi Alba sorprendió a todo el mudo anunciando su retiro del futbol profesional. Su adiós de las canchas se dará cuando termina la participación del Inter Miami en los playoffs de la MLS, uniéndose a su compañero de mil batallas, Sergio Busquets, quien recientemente tuvo una ceremonia celebrada para honrar su retiro.

Aunque atenúa contrato con el Inter Miami hasta 2027, Alba le pondrá punto final a una trayectoria que incluyó 18 títulos con el Futbol Club Barcelona, dos con el cuadro de la MLS y dos con la Selección Española.

El mensaje de Jordi Alba

“Ha llegado el momento de cerrar un capítulo verdaderamente significativo en mi vida. He decidido poner fin a mi carrera en el fútbol profesional al concluir esta temporada. Lo hago con total convicción, con paz y con felicidad porque siento que he recorrido este camino con cada gramo de pasión que tenía, y ahora es el momento adecuado para abrir un nuevo capítulo y cerrar el anterior con el mejor sentimiento posible”, señaló Alba en redes sociales.

A diferencia de lo que muchos creen, Jordi Alba no debutó en el Barcelona, pues aunque sí estuvo en sus filas en categorías inferiores, su presentación en LaLiga fue el 13 de septiembre de 2009 con el Valencia al mando de Unai Emery. Se estrenó en un juego ante el Real Valladolid.

Del Valencia al Barcelona

Sus actuaciones con el Valencia lo llevaron a la convocatoria de la Selección Española para la Eurocopa 2012 y mientras este torneo se realizaba los Ches y el Barcelona llegaron a un acuerdo para el traspaso de Alba, quien firmó por cinco campañas.

Su debut en al Barca fue un 19 de agosto de 2012, en un duelo liguero ante la Real Sociedad. Titular constante, el lateral fue estelar en la temporada en donde el cuadro culé ganó el triplete al mando de Luis Enrique.

En 2021, y tras la salida de Lionel Messi del equipo, fue nombrado como el cuarto capitán y en su recta final sí portó el gafete en varios juegos. Aunque tenía contrato con los blaugranas hasta 2023, se marchó al final de la campaña y firmó con el Inter Miami, siguiendo a La Pulga, quien también llevó al club de Florida a Sergio Busquets y Luis Suárez.

aar