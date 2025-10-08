Jordi Alba se une a Busquets y anuncia su retiro del futbol

Messi abraza a Alba después de uno de los goles del Inter Miami.

Lionel Messi se queda sin otro de sus socios azulgranas en Inter Miami. El lateral izquierdo Jordi Alba anunció que se retirará del futbol profesional al concluir la participación de Inter Miami en los playoffs de la MLS, convirtiéndose en el segundo de los compañeros de Lionel Messi en dar a conocer que este año será el último.

Jordi Alba reveló sus planes tres días después de que Inter Miami celebrara una ceremonia de retiro para el volante Sergio Busquets. Alba, de 36 años, tenía contrato con las Garzas hasta 2027.

“Ha llegado el momento de cerrar un capítulo verdaderamente significativo en mi vida. He decidido poner fin a mi carrera en el futbol profesional al concluir esta temporada”, señaló Alba en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Jordi Alba llegó a Inter Miami poco después de que Messi fichó en junio del 2023. La llegada de Leo llevó a Busquets, Alba y Luis Suárez (todos compañeros en el Barcelona) a seguirle los pasos en la MLS.

La decisión de Alba sorprende en cierto modo, dado que en mayo había firmado una extensión de contrato hasta 2027.

Su salida abre una segunda plaza de jugador franquicia de Inter Miami para 2026. Una de ellas será cubierta por el centrocampista argentino Rodrigo De Paul, dándose por hecho que su acuerdo de cesión con el Atlético de Madrid pasará a ser un traspaso permanente hasta el final de la temporada 2029 de la MLS.

Leo Messi e Inter Miami están cerrando los últimos flecos de una extensión de contrato que mantendría al crack argentino con el club al menos hasta 2026 y posiblemente más allá, informó a AP una persona con conocimiento de las negociaciones el mes pasado. Las conversaciones sobre lo que se estructurará como un acuerdo de varios años han estado en curso durante meses. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque ni Messi ni el club han revelado detalles.

Se desconoce si Luis Suárez, de 38 años, optará por retirarse o continuar su carrera la próxima temporada.

Considerado como uno de los mejores laterales en la historia del futbol. Jordi Alba debutó en la primera división de España con el Valencia y luego se incorporó al Barça. Su trayectoria azulgrana estuvo repleta de títulos: seis de LaLiga, cinco de la Copa del Rey y uno de la Champions en 2015. También conquistó una Eurocopa y una Liga de Naciones con la selección ibérica.

Lionel Messi alabó la trayectoria de Alba con una mensaje en Instagram.

“Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí. Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años”.

Alba y su trayectoria ı Foto: Especial

Jordi alba

Nacionalidad: española

Estatura: 1.70 m

Peso: 68 kg

Edad: 36 años

Posición: mediocampista