Pumas vs Poli; A qué hora ver EN VIVO y GRATIS el clásico de la ONEFA

Pumas y Poli se enfrentan en Puebla en el clásico de la ONEFA.

Pumas y Poli disputan una nueva edición del clásico de la ONEFA este domingo 12 de octubre, cuando midan fuerzas en el estadio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en duelo correspondiente a la actividad de la Semana 6.

Por primera ocasión, el partido con más rivalidad del futbol americano universitario nacional se llevará a cabo fuera del Valle de México, en un encuentro al ambos equipos llegan necesitados de la victoria. Los de la máxima casa de estudios son últimos de la clasificación (1-4), mientras que las Águilas Blancas se ubican en el octavo puesto (2-3).

🏈Águilas Blancas IPN vs Pumas CU🦅

Domingo 12 de octubre 12 hrs.

Estadio olímpico de la BUAP en Puebla

Boletos en superboletos https://t.co/4xraQwbVMo

NO HABRÁ VENTA DE BOLETOS EN EL ESTADIO

📸IXBA — Aguilas Blancas IPN (@AguilasBlancas1) October 7, 2025

¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el Pumas vs Poli?

El partido entre Pumas y Poli se llevará a cabo este domingo 12 de octubre en el Estadio Universitario de la BUAP, ubicado en Puebla. El juego comienza a las 12:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 11 y el Facebook de Canal 11. También estará disponible en Radio IPN (95.7 FM).

Fecha: Domingo 12 de octubre

Hora: 12:00

Estadio: Universitario de la BUAP

Transmisión: Canal 11 y Facebook de Canal 11

Historial reciente favorece a Pumas contra Poli

Los últimos clásicos de la ONEFA entre Pumas CU y Águilas Blancas IPN se han inclinado a favor de los de la UNAM, que salieron con los brazos en alto en tres de los más recientes cuatro cotejos.

El partido más reciente entre estos equipos finalizó con marcador de 35-10 en favor de los Pumas. El único triunfo del Poli en ese lapso fue en la temporada del 2022 por pizarra de 17-14.

¿Por qué se trasladó a Puebla en clásico entre Pumas y Poli?

Seguridad y logística fueron los motivos por las cuales el partido entre Pumas y Poli, el clásico de la ONEFA, a celebrarse este domingo 12 de octubre, se llevará a cabo en Puebla y no en la Ciudad de México.

En coordinación con la ONEFA y el IPN se tomó esta decisión a raíz de que en los últimos años ha habido varios incidentes para garantizar la seguridad de los aficionados de ambos equipos en la capital del país.

Por dicha razón, las autoridades y ambas instituciones decidieron llevar el Pumas vs Poli de la Semana 6 de la ONEFA 2025 a una sede neutral para que se puedan tener mejores condiciones de control.

