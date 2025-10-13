Entrenador de Ecuador llena de elogios a México con un cumplido que no convence a la afición

La Selección de Ecuador se mide a México en Guadalajara y previo al compromiso, el entrenador de los sudamericanos, el argentino Sebastián Beccacece, comentó que el Tricolor es un equipo que los va a exigir, sumado a que espera un partido muy similar a lo que podría ser el Mundial.

“Será lindo un partido que nos llevará seguramente a una exigencia máxima, en un estadio lleno; será lejos de un amistoso, queremos que se parezca a partidos clasificatorios y del Mundial”, dijo el estratega, quien fuera auxiliar de la Selección Argentina.

El director técnico de Ecuador dijo también que México es una escuadra que se le complica a lo largo de la historia, aunque la actualidad de los aztecas no es la mejor, pues vienen de ser goleados 4-0 por Colombia en Arlington, Texas, Estados Unidos.

“Es un rival que siempre nos ha costado, a lo largo de la historia, en Ecuador sólo hemos ganado cuatro veces, es un futbol de mexicanos que tienen un gran poderío para construir, para avanzar, muy técnico, siempre ha sido un equipo muy resistente y comprometido con su país”, dijo el timonel argentino.

Aunque la afición mexicana no está contenta por la derrota ante Colombia, el entrenador Sebastián Beccacece le restó importancia, pues destacó el trabajo de Javier Aguirre, a quien calificó como un “gran estratega con muchas vivencias”.

Sebastián Beccacece es un entrenador criticado por sus aficionados, pues aunque son segundos de las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026, se considera que el equipo podría jugar incluso mejor, pues tienen una generación de buenos jugadores, encabezados por la leyenda Enner Valencia, del Pachuca.

El estratega de Ecuador aseguró que el cotejo ante México lo tomarán con la máxima entrega, pues siguen con su proceso y preparación para la Copa del Mundo, que arranca el 11 de junio del siguiente años.

“Nosotros somos un equipo que resuelve el presente. No importa el rival y si vienes de ganar o perder. Vamos a intentar ese camino aunque enfrentamos a un rival que tiene un grandísimo entrenador con muchas vivencias. Sabemos el historial a lo largo del tiempo. Con la convicción y fe de un proceso, nosotros nos preparamos para el Mundial”, aseveró.

El duelo entre México y Ecuador es este martes 14 de octubre, y se juega en la cancha del Estadio AKRON, casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara y que será una de las tres sedes mundialistas.

